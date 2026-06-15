Rafa Mir, condenado a ocho años de prisión por agresión sexual

Autoridades españolas condenaron al delantero Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por agredir sexualmente a dos mujeres en 2024.

Un tribunal de primera instancia en la región de Valencia determinó el lunes que Mir y el otro jugador agredieron sexualmente a dos mujeres en 2024 en su casa ubicada en la ciudad de Valencia.

Entre las pruebas consideradas por el tribunal se destaca la declaración testifical de las dos víctimas, que los magistrados califican de “convincente, consistente y coherente”, debido a que se mantuvo de "forma invariable a lo largo de toda la tramitación de la causa".

El tribunal impuso a Mir siete años por agresión sexual y otros 18 meses por causar lesiones físicas.

“El tribunal considera al primero de los penados, Rafael MV, autor de un delito de agresión sexual, por el que le impone siete años de cárcel, y de un delito de lesiones, para el que fija un año y seis meses de cárcel”, mencionó la audiencia de Valencia.

Este jugador español de 28 años jugó la temporada pasada en La Liga con el Elche, cedido por el Sevilla. Su contrato con el club vence a finales de este mes.

Tendrá que pagar una indemnización de aproximadamente 74,400 dólares a favor de la víctima del primer condenado y otros 7,300 dólares para la denunciante del segundo.

El tribunal considera a Mir autor de un delito de agresión sexual, por el que le impone siete años de cárcel.

¿Qué pasó con el otro jugador implicado en esta agresión sexual?

El segundo jugador, identificado como Pablo JG, es un futbolista de una división inferior en España.

El tribunal lo condenó a dos años y medio de prisión por agresión sexual y por causar lesiones físicas.

Mir negó haber cometido delito alguno y sostuvo que las dos mujeres consintieron en mantener relaciones sexuales con él.

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