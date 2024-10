Rafael Nadal se retira del tenis: 'mil gracias a todos'

A sus 38 años, el astro tenista español Rafael Nadal anunció que se retirará profesionalmente del tenis tras concluir su participación en la Copa Davis que se realizará el próximo mes de noviembre.

El mensaje fue dado por el 22 veces campeón de torneos de Grand Slam este jueves a través de sus redes sociales.

"La verdad es que estos últimos dos años fueron muy difíciles. Creo que no fui capaz de jugar sin limitaciones. Claramente es una decisión muy difícil que me llevo mucho tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final", aseguró el español

Rafael Nadal es considerado uno de los tenistas profesionales más laureados y célebres de la historia de este deporte. Ocupa un lugar junto a Roger Federer y Novak Djokovic en el famoso "Big Three", que dominó colectivamente el tenis masculino durante casi dos décadas.

Nacido en Manacor, Mallorca, España, el 3 de junio de 1986, Nadal comenzó sus andanzas en el tenis a los 4 años, de la mano de su tío, Toni Nadal. A pesar de dedicarse brevemente al fútbol, inspirado por otro tío, el ex internacional y futbolista del Barcelona Miquel Àngel Nadal, finalmente se dedicó por completo al tenis.

Su talento para el tenis no tardó en hacerse evidente, y un Nadal adolescente se hizo profesional en 2001, con solo 15 años. Al año siguiente, se convirtió en el tenista más joven en ganar un partido en el circuito profesional y más tarde, con solo 18 años, alcanzó las semifinales del torneo de Wimbledon 2002.

En 2004, consiguió su primer título en el Tour ATP y desempeñó un papel fundamental en la victoria de España en la Copa Davis contra Estados Unidos. Al año siguiente, ganó su primer Abierto de Francia, derrotando al entonces número 1 del mundo, Roger Federer, en semifinales y ascendiendo al número 2 del ranking mundial.

Entre sus preseas ostenta títulos de Grand Slam, incluyendo la asombrosa cifra de 14 victorias en el Abierto de Francia, dos títulos de Wimbledon, cuatro triunfos en el US Open y dos campeonatos en el Abierto de Australia, sumando un impresionante total de 22 títulos masculinos individuales de Grand Slam.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi