Ranieri y Mancini encabezarán nueva era de Selección de Italia

Roberto Mancini regresará al banquillo de la Azzurra, mientras que Claudio Ranieri asumirá un papel estratégico dentro de la Federación Italiana de Futbol.

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La Federación Italiana de Futbol decidió apostar por experiencia, conocimiento y liderazgo para encabezar una de las etapas más importantes de su historia reciente.

Roberto Mancini regresará como director técnico de la Selección de Italia, mientras que Claudio Ranieri se incorporará a la estructura federativa como responsable técnico de un proyecto que busca devolver a la Azzurra al primer plano internacional.

La decisión llega después de varias semanas de movimientos internos y cambios en la planificación deportiva, en medio de la presión por revertir una crisis que ha llevado al futbol italiano a quedar fuera de tres Copas del Mundo consecutivas.

Mancini vuelve al banquillo azzurro

El regreso de Roberto Mancini representa una apuesta por un entrenador que ya conoce el entorno de la selección y que logró uno de los mayores éxitos recientes del futbol italiano.

Durante su primera gestión, entre 2018 y 2023, condujo a Italia a la conquista de la Eurocopa 2020, título que significó el regreso de la selección a la élite europea después de años de altibajos.

Ahora, el técnico vuelve tras sus experiencias en Arabia Saudita y posteriormente en el Al-Sadd, con la misión de reconstruir un equipo competitivo y capaz de volver a pelear por títulos internacionales.

Su nombramiento también llega después de que la Federación descartara la posibilidad de incorporar a Andrea Pirlo como seleccionador nacional.

Ranieri asumirá un papel estratégico

Junto a Mancini aparecerá otra figura de enorme prestigio dentro del futbol europeo: Claudio Ranieri.

El veterano entrenador asumirá funciones dentro de la dirección técnica de la Federación Italiana, convirtiéndose en una pieza clave para el desarrollo del nuevo proyecto deportivo.

Ranieri es considerado uno de los técnicos más respetados del continente, especialmente después de protagonizar una de las mayores sorpresas en la historia moderna del futbol al conquistar la Premier League 2015-16 con el Leicester City.

Además, cuenta con una extensa trayectoria en el futbol italiano tras dirigir a clubes como Roma, Juventus, Inter de Milán, Napoli, Fiorentina, Sampdoria, Parma y Cagliari.

Cabe señalar que el nuevo plan toma forma tras la salida de Paolo Maldini y Leonardo Araújo, quienes habían sido incorporados recientemente como director y asesor de selecciones nacionales, respectivamente.

Con esos cambios, la dirigencia italiana optó por colocar al frente del proyecto a dos entrenadores con amplio recorrido y profundo conocimiento del futbol italiano.