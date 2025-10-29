Cerrar X
Deportes

Rayados no pierde dos juegos seguidos con Domenec Torrent

Rayados no liga derrotas en un mismo torneo con el timonel español en el banquillo, lo que indica que no caería ante los felinos en el Clásico Regio 141

  • 29
  • Octubre
    2025

Tal parece que Rayados no perderá en la edición 141 del Clásico Regiomontano ante Tigres, este sábado en el ‘Gigante de acero’, en el duelo de la Jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que iniciará a las 19:05 horas.

Y es que en la era del director técnico español, Domenec Torrent, Monterrey jamás ha perdido dos duelos oficiales de forma consecutiva en un mismo torneo.

Con el estratega ibérico, La Pandilla ha disputado cuatro competencias oficiales: Mundial de Clubes, Copa de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup y Liga MX… y en ninguno de estos certámenes ligó descalabros.

El fin de semana pasado, los de azul y blanco cayeron 2-0 de visita ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en la Fecha 15 del actual campeonato mexicano de la Primera División del futbol azteca.

Tras este cotejo, los albiazules enfrentarán a ‘La U’, por lo que la tendencia indica que el Club de Futbol Monterrey no registrará derrota ante el acérrimo rival.

Domenec Torrent y Rayados no han perdido en el ‘Gigante de acero’, escenario del Clásico Regio 141 este sábado.

Entérate

Estas son las derrotas de Rayados en la era del técnico Domenec Torrent, en juegos oficiales:

Mundial de Clubes 2025, Octavos de Final: Borussia Dortmund 2-1 Rayados, martes 1 de julio
Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Jornada 1: Pachuca 3-0 Rayados, domingo 13 de julio
Leagues Cup 2025, Jornada 1: Rayados 2-3 FC Cincinnati, jueves 31 de julio
Leagues Cup 2025, Jornada 3: Rayados 0-2 Charlotte FC, jueves 7 de agosto
Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Jornada 10: Toluca 6-2 Rayados, miércoles 24 de septiembre
Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Jornada 15: Cruz Azul 2-0 Rayados, el sábado pasado.

En la Copa de Campeones de Concacaf 2025 no registró derrotas.

A romper el maleficio

Los técnicos de Rayados tienden a no ganar el primer Clásico Regio que disputan… y este escenario lo podría vivir Domenec Torrent, entrenador español del Monterrey, que este sábado dirigirá su primer derbi como timonel de La Pandilla.

Timoneles de la talla de ‘El Jefe’ Tomás Boy, José ‘Pepe’ Treviño, Magdaleno Cano, Miguel ‘El Piojo’ Herrera, Víctor Manuel Vucetich, José Guadalupe ‘El Profe’ Cruz, Carlos Barra, Javier ‘El Vasco’ Aguirre, Fernando ‘El Tano’ Ortiz, Diego Alonso y Antonio ‘El Turco’ Mohamed no tuvieron buenos resultados como estrategas de La Pandilla en su primera batalla ante Tigres en el derbi regiomontano.

El único entrenador que presume haber ganado su primer derbi con La Pandilla fue Martín Demichelis.

Entérate

Estos son los recientes técnicos que han llegado al banquillo de Rayados, así como su resultado en el primer Clásico Regio que disputaron:

Fernando Ortiz, Torneo Apertura 2023, Fecha 9: Tigres 3-0 Rayados… Estadio Universitario
Javier Aguirre, Torneo Clausura 2021, Fecha 16: Tigres 2-1 Rayados… Estadio Universitario
Diego Alonso, Torneo Apertura 2018, Fecha 10: Tigres 0-0 Rayados… Estadio Universitario
Antonio Mohamed, Torneo Clausura 2015, Fecha 15: Tigres 3-0 Rayados… Estadio Universitario
José Guadalupe Cruz, Copa MX Apertura 2013, Cuartos de Final: Rayados 2-2 Tigres… Estadio Tecnológico


