christian_horner_red_bull_295b563121
Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner tras 20 años

El británico, pieza clave en los éxitos con Vettel y Verstappen, alcanzó un acuerdo de indemnización tras su despido en julio

  • 22
  • Septiembre
    2025

La escudería Red Bull Racing confirmó este lunes la salida de Christian Horner como jefe de equipo, tras alcanzar un acuerdo de indemnización luego de su despido en julio de 2025.

Con este anuncio se cierra una era de 20 años marcada por títulos y récords en la Fórmula 1.

“Ha sido un honor liderar este equipo. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido, batiendo récords y alcanzando metas impensables”, declaró Horner en un comunicado difundido por la escudería.

Dos décadas de gloria

Horner, quien tenía contrato hasta 2030, llevó a Red Bull a la cima con los cuatro campeonatos consecutivos de Sebastian Vettel (2010-2013) y los cuatro títulos de Max Verstappen (2021-2024), además bajo su dirección el equipo logró 124 victorias, 107 poles y 287 podios.

Cabe señalar que el despido de Horner coincidió con un momento difícil: Red Bull ocupaba la cuarta posición en el campeonato de constructores, lejos de McLaren, Ferrari y Mercedes.

Aunque Verstappen ganó la última carrera en Bakú, el rendimiento del equipo ya no era el mismo.

Desde julio, el cargo ha sido ocupado por Laurent Mekies, exjefe de Racing Bulls, mientras que Alan Permane tomó el lugar de Mekies en la escudería filial.

“Queremos agradecer a Christian su trabajo excepcional durante estos 20 años. Siempre será parte de nuestra historia”, afirmó Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull.

La escudería también ha visto partir a figuras clave como Adrian Newey, ahora en Aston Martin, y Jonathan Wheatley, quien se unió a Kick Sauber.

 


