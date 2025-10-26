Cerrar X
Deportes

Regresa Gran Premio en México 2025 de la Fórmula 1

El Gran Premio de México se celebra este fin de semana con Norris en pole, Leclerc y Hamilton listos para la emocionante batalla en CDMX

  • 26
  • Octubre
    2025

Se encienden los motores y ya se escucha su rugido en el Autódromo Hermanos Rodríguez: la Fórmula 1 regresa a México para celebrar el Gran Premio de la Ciudad de México, que marca el décimo aniversario desde la reanudación de la máxima categoría en el país.

Este domingo 26 de octubre a las 14:00 horas, los mejores pilotos del mundo competirán por el codiciado trofeo del Gran Premio de México.

La historia de la F1 en México comenzó en 1963 y se mantuvo vigente hasta 1970. Tras 15 años de ausencia, regresó entre 1986 y 1992, y firmó un contrato permanente con la FIA desde 2015, con excepción de 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

Este año, la competencia promete emociones intensas, ya que el Campeonato de Pilotos está muy apretado.

Max Verstappen, quien ganó el Gran Premio de Estados Unidos el domingo pasado, se acerca a Lando Norris con 26 puntos de diferencia y a Óscar Piastri con 40.

Desde la reanudación de la temporada, solo en Países Bajos Verstappen no terminó delante de los McLaren, lo que augura una pelea cerrada en México si mantiene su nivel.

Lando Norris partirá desde la pole position, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, lo que convierte a la carrera en un espectáculo imperdible.

Los aficionados de Ferrari esperan que Leclerc repita la destacada actuación reciente, mientras que Norris busca consolidar su liderato con un triunfo contundente en la capital del país.

¡Arranca la carrera!

Se entona el Himno Nacional México en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 y los pilotos arrancan.

11 de 71 vueltas 

La competencia consta de 71 vueltas y ya van en la 11.

Los pilotos de McLaren luchan para seguir en la cima del Mundial de pilotos 2025.

22 de 71 vueltas 

Lando Norris va en primer lugar, Charles Leclerc marcha en segundo, y Lewis Hamilton ocupa la tercera posición

Gran clima 

Cielo despejado y soleado, con 27 grados Celsius, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciuda de México.

36 de 71 vueltas

A la mitad de la competencia y por problemas con el auto, el piloto Fernando Alonso abandona la carrera. Es su quinto abandono de la temporada 2025 en el automovilismo de la Fórmula 1.


