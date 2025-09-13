Reséndiz guía triunfo de Auténticos Tigres sobre Pumas

El mariscal de campo Sergio Reséndiz (10) comandó a los Auténticos Tigres hacia una victoria 20-28 frente a los Pumas de la UNAM, en un duelo marcado por la lluvia y la intensidad defensiva.

Reséndiz fue pieza clave con dos pases de anotación y una corrida personal que encaminaron la reacción de los auriazules, quienes remontaron tras iniciar en desventaja.

La defensiva también brilló con dos intercepciones y dos balones sueltos provocados, errores que terminaron en puntos para los visitantes.

En el primer cuarto, un gol de campo de Arturo Gómez (48) adelantó a los Pumas 3-0, pero en el segundo período los Tigres respondieron con la corrida de Reséndiz y un avance de Ángel Alvarado, para irse al descanso 13-14.

Ya en la segunda mitad, una intercepción de Luis Cavazos (22) preparó el terreno para que Reséndiz conectara con Cristián Espinoza y más tarde con Aldo Herrera, ampliando la ventaja. Aunque la UNAM intentó reaccionar, la UANL aseguró su segunda victoria de la temporada con marcador final de 20-28.

Con este resultado, los Auténticos Tigres se mantienen con paso firme en la ONEFA 2025 y se preparan para visitar a los Borregos Salvajes del ITESM Guadalajara el próximo viernes 19 de septiembre.

