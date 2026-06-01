¡Retorna una reina! Serena Williams regresa tras años de ausencia

Serena Williams regresa al tenis profesional tras casi cuatro años alejada del deporte.

"La Reina de la Cancha" de 44 años, regresará tras recibir una invitación de comodín para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen's Club.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales no compite desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Explicó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

'Meka' quedó habilitada tras inscribirse en programa antidopaje

Williams, que también conquistó 14 títulos de Grand Slam en dobles, quedó habilitada para competir en febrero después de volver a inscribirse seis meses antes en el programa antidopaje obligatorio del tenis, que es el primer paso hacia un regreso.

Un regreso sobre césped alimentará las especulaciones de que Williams también planea competir en Wimbledon, que comienza el 28 de junio. Ha ganado siete títulos de individuales en el All England Club.

Williams se separó del tenis luego de que su segunda hija naciera en 2023.

Ante esto, la presidenta de la WTA, Valerie Camillo, subrayó que “Serena es una de las mejores atletas de todos los tiempos, con un legado que va mucho más allá de la cancha”.

"Su regreso es una expresión de su pasión por competir y no puedo esperar a verla enfrentar a una nueva generación de las mejores jugadoras. Serena no es solo una gran campeona. Es una empresaria exitosa, una poderosa defensora de los temas que importan, y una de las mujeres más icónicas del mundo. Estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo al circuito WTA en este momento tan emocionante para el tenis femenino”.

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