ramos_correa_de982bdf3d
Deportes

Reviven Ángel Correa y Sergio Ramos rivalidad en Clásico Regio

Ángel Correa y Sergio Ramos volverán a verse las caras, ahora en México, cuando Monterrey reciba a Tigres en el Clásico Regio del Apertura 2025

  • 31
  • Octubre
    2025

La rivalidad entre Ángel Correa y Sergio Ramos vivirá un nuevo capítulo este sábado, cuando Monterrey y Tigres se enfrenten en una nueva edición del Clásico Regio, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Correa y Ramos coincidieron durante casi una década en LaLiga, protagonizando intensos duelos entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y más tarde entre el Atlético y el Sevilla.

Su primer enfrentamiento se remonta al 4 de octubre de 2015, en un Derbi Madrileño que terminó 1-1. La última vez que se cruzaron fue el 11 de febrero de 2024, cuando el Sevilla de Ramos venció 1-0 al Atlético en la Jornada 24 del campeonato español.

En total, el argentino y el español se han enfrentado 17 veces, con saldo ligeramente favorable a Ramos: 6 victorias, por 5 de Correa y 6 empates, según datos de Transfermarkt.

Un clásico con historia y calidad internacional

El duelo entre Monterrey y Tigres promete ser uno de los más vibrantes del torneo, ambos equipos llegan con planteles repletos de figuras internacionales y con aspiraciones de liguilla.

Dicho encuentro se disputará este sábado 1 de noviembre en el Gigante de Acero, casa de Rayados, a las 19:05 horas (tiempo del centro de México).

Dos campeones del mundo, caminos distintos

Aunque ambos futbolistas saben lo que es levantar la Copa del Mundo, sus trayectorias hacia ese logro fueron muy diferentes.

Sergio Ramos, campeón en Sudáfrica 2010 con España, era en ese entonces una de las jóvenes promesas del Real Madrid y pieza clave del técnico Vicente del Bosque.

Por su parte, Ángel Correa formó parte de la selección argentina campeona en Qatar 2022, aunque no fue titular fue uno de los cambios frecuentes de Lionel Scaloni y un pilar de vestidor para la Albiceleste.


Whats_App_Image_2025_11_01_at_6_58_42_PM_7f89acc2a5
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_014a93d1b1
0_W3_A5954tigres_vs_aguilas_blancas_uanl_d6212889ae
INFO_7_UNA_FOTO_7_888ec8f9b2
Whats_App_Image_2025_11_01_at_6_58_42_PM_7f89acc2a5
INFO_7_CONTEXTO_d66f41dd8b
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
