Reviven Ángel Correa y Sergio Ramos rivalidad en Clásico Regio

La rivalidad entre Ángel Correa y Sergio Ramos vivirá un nuevo capítulo este sábado, cuando Monterrey y Tigres se enfrenten en una nueva edición del Clásico Regio, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Correa y Ramos coincidieron durante casi una década en LaLiga, protagonizando intensos duelos entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y más tarde entre el Atlético y el Sevilla.

Su primer enfrentamiento se remonta al 4 de octubre de 2015, en un Derbi Madrileño que terminó 1-1. La última vez que se cruzaron fue el 11 de febrero de 2024, cuando el Sevilla de Ramos venció 1-0 al Atlético en la Jornada 24 del campeonato español.

En total, el argentino y el español se han enfrentado 17 veces, con saldo ligeramente favorable a Ramos: 6 victorias, por 5 de Correa y 6 empates, según datos de Transfermarkt.

Un clásico con historia y calidad internacional

El duelo entre Monterrey y Tigres promete ser uno de los más vibrantes del torneo, ambos equipos llegan con planteles repletos de figuras internacionales y con aspiraciones de liguilla.

Dicho encuentro se disputará este sábado 1 de noviembre en el Gigante de Acero, casa de Rayados, a las 19:05 horas (tiempo del centro de México).

Dos campeones del mundo, caminos distintos

Aunque ambos futbolistas saben lo que es levantar la Copa del Mundo, sus trayectorias hacia ese logro fueron muy diferentes.

Sergio Ramos, campeón en Sudáfrica 2010 con España, era en ese entonces una de las jóvenes promesas del Real Madrid y pieza clave del técnico Vicente del Bosque.

Por su parte, Ángel Correa formó parte de la selección argentina campeona en Qatar 2022, aunque no fue titular fue uno de los cambios frecuentes de Lionel Scaloni y un pilar de vestidor para la Albiceleste.

