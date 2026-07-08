Rockies remontan y derrotan 4-3 a los Dodgers

Colorado aprovechó dos errores defensivos de Los Ángeles en la octava entrada para remontar y vencer 4-3, pese al jonrón 300 de Shohei Ohtani

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Los Rockies de Colorado vinieron de atrás en la octava entrada para derrotar 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles, en un encuentro marcado por dos errores defensivos del conjunto angelino que permitieron la remontada local.

Aunque Shohei Ohtani llegó a los 300 cuadrangulares en su carrera, su histórico batazo no fue suficiente para evitar la derrota de los Dodgers, que desperdiciaron una ventaja de 3-1 en la recta final del partido.

Errores cambiaron el rumbo del juego

Con dos carreras de ventaja, el relevista Will Klein provocó una jugada que parecía convertirse en doble matanza para cerrar la octava entrada. Sin embargo, el campocorto venezolano Miguel Rojas cometió un error que permitió la anotación de una carrera.

Poco después, los Rockies ejecutaron un squeeze play que terminó convirtiéndose en dos anotaciones más cuando Rojas realizó un mal tiro a la tercera base, dándole la ventaja definitiva a Colorado por 4-3.

La última carrera llegó cuando Tyler Freeman conectó un rodado para una elección del fildeador, permitiendo que Kyle Karros, quien había negociado una base por bolas, cruzara el plato.

Los Dodgers no aprovecharon su última oportunidad

En la novena entrada, Los Ángeles colocó a los corredores del empate y la ventaja en posición de anotar. Freeland conectó un sencillo y se robó la segunda base frente al relevista Jordan Romano, mientras que el bateador emergente Teoscar Hernández recibió pasaporte.

No obstante, Ohtani fue retirado con un elevado a la tercera base, el cubano Andy Pages elevó al jardín derecho y Freddie Freeman terminó el encuentro al poncharse tirándole.

El dominicano Juan Mejía se acreditó la victoria tras lanzar dos entradas como relevista, en las que permitió una carrera, para mejorar su marca a 2-6. Jordan Romano cerró el encuentro y consiguió su sexto salvamento de la temporada.