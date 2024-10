Sainz gana el Gran Premio de México; 'Checo' acaba en el lugar 17

Con una dominante actuación el piloto español Carlos Sainz conquistó este domingo un Gran Premio de México que vio cómo se cierra más la pelea por el campeonato del mundo de pilotos entre Max Verstappen y Lando Norris.

Norris, de McLaren, aprovechó un error de Charles Leclerc y terminó segundo para acercarse a 47 puntos de Verstappen, quien sumó su décima carrera sin poder ganar luego de terminar sexto.

Con su tercer sitio, Leclerc sigue en la contienda y es tercero en el campeonato de pilotos cuando restan cuatro carreras en el calendario de la temporada.

Sainz, quien la víspera ganó su primera pole de la temporada, dominó la prueba casi de principio a fin para conquistar el cuarto triunfo de su carrera, segundo de esta temporada luego del Gran Premio de Australia.

"Thank you! Aww this feels good, thank you guys. Forza Ferrari, Gracias Mexico!" 📻#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/yjgC1orlWy