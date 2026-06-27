Sami Zayn conquista su primer campeonato mundial en WWE

Su carrera profesional comenzó en 2002 y, durante más de una década, compitió en empresas independientes de Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa

Sami Zayn vivió el momento más importante de su carrera al convertirse en nuevo campeón mundial de WWE, luego de imponerse a Cody Rhodes y GUNTHER en una lucha de triple amenaza durante Night of Champions 2026, celebrado en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

La victoria representó una de las sorpresas más grandes del evento y marcó la primera vez que Zayn conquista un campeonato mundial individual dentro de WWE, después de más de una década de trayectoria en la empresa y más de 20 años como luchador profesional.

Sami Zayn alcanza la cima de WWE

El combate estelar reunió a tres perfiles completamente distintos: Cody Rhodes, consolidado como una de las principales figuras de la compañía; GUNTHER, reconocido por su dominio físico y estilo imponente; y Sami Zayn, quien llegó como el competidor menos favorito, pero con una historia de perseverancia que conectó de inmediato con el público.

El desenlace se dio en medio de una lucha intensa, en la que Zayn aprovechó el momento justo para cubrir a Cody Rhodes y obtener la cuenta de tres, desatando una de las reacciones más emotivas de la noche.

La coronación fue presentada como la culminación de una larga historia para un luchador que durante años fue considerado uno de los talentos más queridos por la afición, pero que aún no había alcanzado el máximo campeonato individual de la compañía.

Una carrera marcada por la lucha independiente y NXT

Antes de llegar a WWE, Sami Zayn construyó una sólida reputación en la escena independiente bajo el personaje de El Generico, etapa en la que fue reconocido por su estilo espectacular, carisma y capacidad para conectar con distintos públicos alrededor del mundo.

Su carrera profesional comenzó en 2002 y, durante más de una década, compitió en empresas independientes de Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa, donde acumuló campeonatos y se consolidó como uno de los luchadores más influyentes de su generación.

En 2013 firmó con WWE y debutó en NXT ya sin máscara, adoptando oficialmente el nombre de Sami Zayn. Un año después, en diciembre de 2014, conquistó el Campeonato de NXT al derrotar a Adrian Neville, en una de las luchas más recordadas de la historia de la marca.

Durante su etapa en WWE, Zayn fue construyendo una carrera marcada por momentos memorables, rivalidades importantes y una conexión especial con los aficionados.

Antes de conquistar el campeonato mundial, ya había sido campeón de NXT, múltiples veces campeón Intercontinental, campeón de Estados Unidos y campeón en parejas junto a Kevin Owens, con quien protagonizó una de las historias más largas y emocionales de la lucha libre moderna.

Su relación con Owens, tanto como aliado como rival, ha sido uno de los ejes principales de su trayectoria, desde sus días en el circuito independiente hasta su consagración en WWE.

El fenómeno de The Bloodline impulsó su popularidad

Uno de los puntos más altos de su carrera llegó entre 2022 y 2023, cuando Sami Zayn se integró a The Bloodline como el recordado “Honorary Uce”.

Su participación en esa historia junto a Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso y Solo Sikoa lo convirtió en uno de los personajes más populares de WWE, elevando su estatus como protagonista dentro de la empresa.

En 2023, Zayn estuvo cerca de conquistar el campeonato mundial frente a Roman Reigns en Montreal, su ciudad natal, durante una noche que quedó marcada por la enorme conexión emocional con el público canadiense.

Con este resultado, Sami Zayn no solo obtiene el título más importante de su carrera, sino que también completa una de las historias de superación más celebradas por la afición en la era moderna de WWE.

Su victoria cambia el panorama rumbo a los próximos eventos de la compañía, especialmente de cara a SummerSlam 2026, donde ahora la atención estará puesta en quién será el primer retador del nuevo campeón mundial.

Después de años como el eterno favorito sentimental de los aficionados, Sami Zayn finalmente alcanzó la cima de WWE y convirtió una noche inesperada en uno de los capítulos más importantes de su carrera.