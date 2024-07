San Luis derrota 2-1 al bicampeón América tras inicio del torneo

Mateo Klimowicz lució con un doblete para que el Atlético de San Luis le abollara la corona al vigente bicampeón América, que se vio superado 2-1 este sábado en la jornada inaugural del torneo Apertura mexicano.

Henry Martin abrió la cuenta por las Águilas con una gran definición desde el borde del área. El atacante bombeó su remate ante la salida del arquero Andrés Sánchez a los cinco minutos.

El centrocampista argentino Klimowicz emparejó el marcador a los siete minutos con un disparo dentro del área a media altura.

En el arranque del complemento Klimowicz concretó la remontada con un soberbio tanto después de conducir desde su campo superando rivales. Al llegar a la medialuna, ejecutó un disparo rasante pegado al poste y hasta las redes a los 50 minutos.

La victoria deja a San Luis en la cima junto con Tijuana y Puebla, que también solventaron con triunfos sus presentaciones el viernes.

América comenzó mal la defensa de su bicampeonato con un revés en su visita a la ciudad central de San Luis Potosí, para quedarse sin puntos.

Con este resultado, los azulcremas vieron rota una racha de siete victorias ante San Luis en el campo del estadio Alfonso Lastras, donde habían perdido por última ocasión en 2019.

Con esta exhibición, Klimowicz igualó el rendimiento de un par de dianas que celebró el torneo pasado. Con esta actuación llegó a siete tantos en su paso con San Luis.

Henry Martín llegó a 105 goles como ariete americanista. A sus 31 años está en su sexto año con los azulcremas.

La jornada sabatina continuaba más tarde con los duelos Tigres vs. Necaxa, Guadalajara vs. Toluca y Cruz Azul vs. Mazatlán.





