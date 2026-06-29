Este encuentro es la oportunidad de ver en la vida real uno de los enfrentamientos más icónicos de la cultura futbolera y del anime

Inicio / Deportes / Se cumplirá el sueño de Oliver Atom: Brasil y Japón en un Mundial

El duelo entre Brasil y Japón de este lunes en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo acapara la atención por lo deportivo, sino también por la nostalgia que despierta entre millones de fanáticos del anime, especialmente de aquellos que crecieron viendo "Supercampeones".

En la adaptación animada Supercampeones: Rumbo al Mundial 2002, el esperado choque aparece en el episodio 52, en el último capítulo de la serie.

Pero, como muchos recordarán, el final de la historia se da cuando inicia este partido. Sin embargo, los astros se alinearon este lunes debido a que en el mundo futbolístico se vivirá este encuentro entre ambas selecciones.

Los paralelismos entre el cruce de la vida real y el anime basado en el manga de Yōichi Takahashi han proliferado en los últimos días en las redes sociales.

Conocida como "Supercampeones" en Latinoamérica, marcó a varias generaciones de niños que se pegaron a la televisión para ver las aventuras de Oliver Atom, un niño japonés que sueña con triunfar en el fútbol.

Se estrenó hace más de cuatro décadas, pero todavía hoy continúa siendo una marca reconocible.

¿Cómo olvidar el final alternativo y también traumático de Oliver en el hospital?

Brasil llega como uno de los favoritos a ganar el Mundial

Brasil llega como uno de los favoritos al título, mientras que Japón buscará dar la sorpresa y mantener vivo el sueño de avanzar en la fase eliminatoria, en un partido que para muchos representa mucho más que un boleto a los octavos de final: es la oportunidad de ver en la vida real uno de los enfrentamientos más icónicos de la cultura futbolera y del anime.

Japón llega a los dieciseisavos de final como segundo lugar del Grupo F, detrás de los Países Bajos, tras superar una fase de grupos sólida que le permitió avanzar entre los 32 mejores equipos del torneo.

¿A qué hora jugará Brasil y Japón este tan esperado duelo de Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Japón se disputa este lunes 29 de junio, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se jugará en el NRG Stadium, en Houston, con inicio programado a las 11:00 horas. El ganador avanzará a los octavos de final.