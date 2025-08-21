Cerrar X
Deportes

Se despide 'La Maga' Ovalle de Tigres; se va al Orlando Pride

Jacqueline 'La Maga' Ovalle deja a Tigres Femenil tras ocho años, 136 goles y nueve títulos para unirse al Orlando Pride de la NWSL

  • 21
  • Agosto
    2025

El Club Tigres Femenil anunció oficialmente la salida de Jacqueline “La Maga” Ovalle, quien tras ocho años de éxitos con las Amazonas continuará su carrera en el Orlando Pride de la NWSL, en una transferencia que ya se considera histórica para el futbol femenil mexicano.

La operación representa un hito en la Liga MX Femenil, al tratarse de la jugadora más reconocida del campeonato en los últimos años. Ovalle se marcha al extranjero como capitana, máxima goleadora histórica del club con 136 goles y multicampeona.

Un legado de títulos y liderazgo

Durante su etapa en Tigres, Ovalle conquistó seis títulos de Liga y tres Campeón de Campeones, consolidándose como el rostro de la primera gran era del equipo femenil universitario.

Además, la salida de Ovalle se suma a las transferencias internacionales de figuras como Mia Fishel (Chelsea), Uchenna Kanu (Racing Louisville FC) y Evelyn Ijeh (AC Milán), confirmando a Tigres Femenil como una de las instituciones pioneras en la exportación de talento hacia las ligas más competitivas del mundo.

Último partido en "El Volcán"

La afición universitaria tendrá la oportunidad de despedir a su referente el viernes 22 de agosto, en el Duelo de Estrellas contra el FC Barcelona, cuando Ovalle pise por última vez la cancha del Estadio Universitario con la camiseta de Tigres.

Por otra parte, el club agradeció públicamente el legado de su capitana: “Jacquie siempre será parte de la esencia de nuestras Amazonas. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto”.

 


