Deportes

Se enfrían las Rayadas: pierden paso perfecto y superliderato

Monterrey empata 1-1 de visita en León, en el Estadio Nou Camp, en la Jornada 5 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

  • 27
  • Enero
    2026

El paso perfecto se ‘congeló’… ya que las Rayadas se ‘enfriaron’ este lunes al empatar 1-1 de visita ante el León en el Estadio Nou Camp de León, Guanajuato, en juego de la Jornada 5 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Antes de este duelo, Monterrey registraba cuatro victorias en cuatro duelos disputados, para 12 puntos y ubicarse en la cima de la Tabla General.

Sin embargo, La Pandilla vio roto anoche su paso ‘inmaculado’ y perdió el superliderato del pelotón, al igualar con las Esmeraldas, que se fueron arriba en el marcador con gol de Itzell Alemán al 35’, con disparo raso adentro del área.

Christina Burkenroad, delantera de las albiazules, rescató la igualada para las de la Sultana del Norte, con certero cabezazo al minuto 56.

El próximo lunes, en la Fecha 6, Rayadas visita a Santos Laguna en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, Coahuila, mientras las Panzas Verdes visitan a Chivas el domingo a las 11:00 horas en el Estadio Akron. 

Ficha

Fútbol
Liga MX Femenil
Torneo Clausura 2026
Fase regular
Fecha 5
León 1-1 Rayadas
Estadio Nou Camp
León, Guanajuato


