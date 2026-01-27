Se enfrían las Rayadas: pierden paso perfecto y superliderato

El paso perfecto se ‘congeló’… ya que las Rayadas se ‘enfriaron’ este lunes al empatar 1-1 de visita ante el León en el Estadio Nou Camp de León, Guanajuato, en juego de la Jornada 5 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Antes de este duelo, Monterrey registraba cuatro victorias en cuatro duelos disputados, para 12 puntos y ubicarse en la cima de la Tabla General.

Sin embargo, La Pandilla vio roto anoche su paso ‘inmaculado’ y perdió el superliderato del pelotón, al igualar con las Esmeraldas, que se fueron arriba en el marcador con gol de Itzell Alemán al 35’, con disparo raso adentro del área.

Christina Burkenroad, delantera de las albiazules, rescató la igualada para las de la Sultana del Norte, con certero cabezazo al minuto 56.

El próximo lunes, en la Fecha 6, Rayadas visita a Santos Laguna en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, Coahuila, mientras las Panzas Verdes visitan a Chivas el domingo a las 11:00 horas en el Estadio Akron.

Ficha

Fútbol

Liga MX Femenil

Torneo Clausura 2026

Fase regular

Fecha 5

León 1-1 Rayadas

Estadio Nou Camp

León, Guanajuato

