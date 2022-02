Se queda 'El Vasco' en Rayados

El director de 'La Pandilla', Duilio Davino, confirmó la permanencia de Javier Aguirre en el equipo, pero no si estará para final del torneo.

Después del desempeño que tuvo en el Mundial de Clubes dejando a Rayados en quinto lugar, Javier "El Vasco" Aguirre se quedará como director técnico del equipo regiomontano, así lo aseguró el presidente del club, Duilio Davino.

Sin embargo, no dio declaraciones respecto a si continuará como entrenador hasta el final del Clausura 2022 en el torneo actual de la Liga MX; igualmente reconoció el fracaso que tuvieron los Rayados en el Mundial.

"Javier permanece en su puesto y seremos evaluados constantemente, los que nos dedicamos al futbol así debe de ser, entendemos la molestia de los aficionados... es una pregunta difícil de contestar (decir si Aguirre terminará el torneo), porque todos estamos expuestos a una revisión constante, confiamos en nuestro cuerpo técnico para conseguir los objetivos de este torneo", comentó el presidente de Rayados de Monterrey.

Expresó que espera que durante lo que resta del Torneo Grita México, el equipo pueda "quitarse la espina" del quinto lugar; Rayados visitará al Puebla el próximo viernes 18 de febrero.

"Estamos conscientes que el club ha tenido grandes logros en torneos anteriores por eso estos resultados no eran los esperados. Realmente nosotros estamos desilusionados con el resultado que tuvimos en el Mundial de Clubes", señaló.

Por otra parte, el ex director técnico de Rayados, Víctor Manuel Vucetich, defendió al "Vasco" y aseguró que el presidente de 'La Pandilla' no tiene la capacidad de manejar al estratega actual del equipo; sin embargo, Duilio Davino respondió que "no escuchó la declaración".