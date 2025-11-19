Se reúne Cristiano Ronaldo con Trump en el Despacho Oval

El capitán de la selección portuguesa y delantero del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval antes de asistir a la cena de gala ofrecida en honor del príncipe heredero saudito, Mohamed bin Salmán.

La asesora presidencial Margo Martin difundió en redes sociales la fotografía del encuentro entre Trump y Ronaldo, donde ambos posan en el emblemático espacio.

Durante la visita, Trump mostró al futbolista y a su pareja, Georgina Rodríguez, la columnata de la Casa Blanca, donde se exhiben retratos de expresidentes estadounidenses.

La Casa Blanca publicó además un video del recorrido acompañado del mensaje: “dos GOAT”, en referencia a la frase Greatest of All Times.

Horas más tarde, Ronaldo asistió como invitado especial a la cena oficial ofrecida a Bin Salmán y su comitiva. Durante su intervención, Trump destacó la presencia del astro portugués y reveló que su hijo, Barron Trump, estaba emocionado por conocerlo.

El futbolista y Georgina Rodríguez se hospedaron en un hotel de lujo ubicado a una calle de la residencia presidencial.

Cabe señalar que la presencia de Ronaldo en Washington ocurre siete meses antes del inicio del Mundial 2026, que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

El jugador, quien se ha convertido en un promotor internacional de Arabia Saudita, había dicho en una entrevista reciente que deseaba conversar con Trump sobre “la paz global”, aunque sin confirmar una fecha para dicho diálogo.

Posible amistoso ante Estados Unidos

Se espera que las selecciones de Portugal y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso a disputarse en territorio estadounidense en marzo.

De concretarse, sería el primer juego de Ronaldo en Estados Unidos desde 2014, cuando jugó con el Real Madrid ante el Manchester United en un duelo de pretemporada.

