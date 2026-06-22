Sergio Canales regresa al Racing y firma hasta 2028

Sergio Canales regresará al Racing de Santander 16 años después de su salida al futbol de élite. El mediocampista cántabro, procedente del Monterrey

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El Racing de Santander confirmó este lunes el regreso de Sergio Canales, quien volverá a vestir la camiseta verdiblanca 16 años después de abandonar el club rumbo al Real Madrid.

El mediocampista santanderino firmó contrato hasta el 30 de junio de 2028 y se convierte en el primer refuerzo del equipo para su regreso a la Primera División de España.

La noticia representa uno de los movimientos más emotivos del mercado para la afición racinguista, que verá regresar a uno de los futbolistas más talentosos surgidos de su cantera en las últimas décadas.

Un regreso esperado en Santander

Canales vuelve al club donde comenzó su carrera profesional tras una trayectoria que lo llevó por algunos de los equipos más importantes del futbol español y por la Liga MX.

Formado en las Instalaciones Nando Yosu, el centrocampista fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo del Racing el 18 de septiembre de 2008, cuando apenas tenía 17 años, en un partido de la Copa de la UEFA frente al FC Honka.

Durante su primera etapa con el conjunto cántabro disputó 39 encuentros oficiales, marcó siete goles y repartió seis asistencias, actuaciones que llamaron la atención de los grandes clubes del país.

📝 FICHAJE | Sergio Canales, primer refuerzo del Racing 2026/27 para su regreso a #LaLigaEASports



✅ El centrocampista, formado en las Instalaciones Nando Yosu, ha llegado a un acuerdo que le vinculará al Racing hasta el 30 de junio de 2028. https://t.co/esrJpjXnq4 pic.twitter.com/DVgJIpNqd5 — Real Racing Club (@realracingclub) June 22, 2026

En 2010 fue traspasado al Real Madrid, donde conquistó la Copa del Rey. Posteriormente defendió las camisetas del Valencia, la Real Sociedad y el Real Betis.

Fue precisamente con el conjunto verdiblanco donde alcanzó uno de los mejores momentos de su carrera, convirtiéndose en capitán y figura del equipo que levantó la Copa del Rey en 2022.

A lo largo de su trayectoria acumuló 384 partidos en Primera División, más de 40 encuentros en competiciones europeas y 48 partidos en la Copa del Rey.

Su paso por Monterrey

En 2023 decidió emprender una aventura en el futbol mexicano al fichar por Rayados de Monterrey.

Durante tres temporadas se convirtió en uno de los referentes del conjunto regiomontano, aportando experiencia, liderazgo y calidad en el mediocampo.

Su etapa en la Liga MX le permitió sumar cerca de un centenar de partidos antes de tomar la decisión de regresar a España para afrontar un nuevo desafío con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Experiencia con la Selección Española

Canales también construyó una destacada trayectoria internacional.

Antes de llegar a la selección absoluta fue pieza importante en las categorías juveniles de España, con las que conquistó tres Campeonatos de Europa y una Copa del Mundo.

Con la selección mayor disputó 11 encuentros. Su debut con La Roja se produjo el 23 de marzo de 2019 ante Noruega en el estadio de Mestalla.