Sergio Flores, con la ilusión por los cielos

El torero de Tlaxcala estará este viernes 11 de noviembre a las 20:30 horas en la corrida de la plaza de toros Monumental Monterrey.

“Me siento feliz, con la ilusión por los cielos y muy contento de volver esta histórica plaza donde estoy seguro, esta noche surgirán nuevos enamorados de la fiesta de los toros”, dijo visiblemente emocionado el diestro tlaxcalteca Sergio Flores al platicar en exclusiva para los lectores de El Horizonte previo a su presentación de esta noche donde comparte cartel con el hidrocálido Luis David Adame y el regiomontano Sergio Garza para lidiar un fino encierro de Boquilla del Carmen.



“Es una gran corrida de toros, bien presentada que promete mucho para que de los tendidos surjan una nueva afición y que el público salga “toreando” con el abanico de estilos diferentes que traemos los tres diestros que nos presentaremos esta noche”, dijo el diestro al referirse al encierro que vio en las corraletas del embudo regiomontano.



“Además de los toros, mis compañeros, con los que compartimos este gran cartel, somos de estilos diferentes y ninguno nos dejamos ganar la pelea, entonces hay muchas garantías de que el público, sobre todo el público nuevo que nunca ha venido a la plaza o a estado en una corrida de toros, viva una experiencia excepcional que los acabé “envenenando” y desalojen de su ser, las malas ideas que han difundido de la fiesta de los toros”, señaló el espada.



“Vivir la experiencia para nosotros los toreros de ver un público joven y nuevo en los tendidos, nos motiva para salir a darlo todo, para demostrar lo que somos como toreros y lo que significa la fiesta de toros en realidad, una actividad que enaltece a la vida, al arte, a las pasiones y las emociones que solo pueden surgir cuando te juegas la vida de verdad, sin mentiras, sin reserva ni medida”, indicó el diestro con gran determinación de repetir el triunfo obtenido en su pasada presentación en esta plaza.



“La ultima ocasión que estuvimos aquí, nos llevamos dos orejas, que pudieron ser más pero pinché a uno de mis toros y hoy venimos más mentalizados en no dejar ir nada porque esta plaza y este público me ha dado mucho más allá que trofeos, me ha empujado cuando en alguna ocasión anduve “volando bajo” y me impulsó para seguir adelante y eso nunca lo he olvidado, así que por gratitud, por respeto y por honor al público regiomontano, esta noche podrán esperar de mí, todo con tal de agradarles y triunfar, finalizó es diestro.

Reseña

Con un promedio de 498 kilos sobre sus lomos, ya pastan en los corrales de la Monumental Monterrey el imponente y fino encierro de la ganadería de Boquilla del Carmen, propiedad de Don Manuel Sesscose Varela que será lidiado esta noche por el torero tlaxcalteca Sergio Flores, el hidocálido Luis David Adame y el “león de los ruedos, el regiomontano Sergio Garza. A continuación le presentamos la reseña de los toros.

No. 330 Negro, bragado bien puesto 545 kilos





No, 554, Caěrdeno, Claro, Delantero, 485 Kilos de peso









No, 464, Caěrdeno, delantero y vuelo, 470 kilos









No. 574, Caěrdeno Bragado, veleto, 482 Kilos









No, 570, Caěrdeno, bragado, delantero, 496 kilos









No. 504, Caěrdeno, nevado delantero, 550 kilos