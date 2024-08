Sí hay un equipo que puede vencer a Kansas es Tigres Femenil

"El equipo está bien, excepto que un poco cansadas por los viajes, por el partido tan exigente que fue el de Houston, pero motivadas y con ganas de hacer esa victoria contra Kansas, que para mi es el rival más complicado de toda la liga americana, con muchas ganas de afrontar este partido, sabemos que va a ser difícil, pero si hay un equipo que lo puede conseguir somos nosotras".

Las anteriores son palabras de la estratega de Tigres Feenil, Milagros Martínez, quien habló en conferencia de prensa previo al duelo que su equipo sostendrá ante Kansas City dentro de la Summer Cup.

La española entiende que es complicada la visita, pero tiene claro el objetivo de su equipo, "Ese es nuestro objetivo, ir a Kansas a darlo todo, a jugar al tú por el tú, a competir muy muy bien, que nos sirva también para futuros encuentros, pero sobretodo para intentar sumar esos tres puntos, y si puede ser con esa diferencia de goles que necesitamos pues mucho mejor, aunque sabemos que va a estar complicado, pero tenemos jugadoras y calidad suficiente para poder lograrlo".

Ana Ceica cerca de jugar

Por otra parte, 'Mila' dio a conocer el estado de la defensa portuguesa de 23 años, Ana Ceica.

"Sobre Ana, al final ella tuvo una pequeña molestia en el aductor, le hicimos pruebas, no es nada excesivamente grave pero sí que es cierto que no ha podido hacer ningún entrenamiento con el grupo desde que sufrió esa lesión, y creíamos demasiado precipitado traerla, arriesgarnos a que fuera un poquito más grave, y por precacuión hemos decidido no taerla, pero en sí su lesión está en la última fase de recuperación, podría haber forazdo pero todavía no ha hecho ningún entrenamiento con el grupo y preferíamos que no fuera así", cerró Milagros Martínez.

