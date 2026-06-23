Takefusa Kubo será baja para el juego de Japón ante Suecia

La estrella japonesa no jugará ante Suecia por lesión en la rodilla izquierda y apunta a regresar en la fase de eliminación directa

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Takefusa Kubo no jugará el último partido de la fase de grupos de Japón ante Suecia.

De acuerdo con la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA), el jugador de la Real Sociedad no realizará el viaje a Dallas para el partido ante los suecos y se quedará en el campamento de los "Samurais Azules" en Nashville, Tennessee.

Kubo se perdió el segundo juego de Japón ante Túnez después de que saliera de cambio por un problema muscular en la rodilla izquierda tras sufrir un choque con un jugador de Países Bajos el pasado 15 de junio.

Baja sensible para Japón

Esta es una dura baja para los nipones, quienes no podrán contar con uno de sus mejores jugadores en un partido en el cual se juegan la clasificación directa a dieciseisavos de final.

Según declaraciones del defensa Yuto Nagatomo, la intención es que Kubo esté listo para la fase de eliminación directa.

“Podrá regresar en la fase eliminatoria. Después de todo, es Take. Creo en él. Por el bien de Take, tenemos que ganar a toda costa”, dijo.