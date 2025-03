Thiago Motta despedido como técnico de la Juventus

Thiago Motta fue despedido como entrenador de la Juventus, que atraviesa una mala racha, este domingo y el equipo inmediatamente nombró a Igor Tudor como su reemplazo por el resto de la temporada.

“El club quisiera agradecer a Thiago Motta y a todo su personal por su profesionalismo y por el trabajo que han realizado en los últimos meses con pasión y dedicación”, dijo la Juventus en un comunicado. “El club les desea la mejor de las suertes para el futuro".

“La Juventus FC también anuncia que el primer equipo masculino ahora será dirigido por Igor Tudor, quien asumirá su primera sesión de entrenamiento mañana”, agregó el club.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.