Tigres liga 11 años sin ganarle de visita a Pachuca

Uno de los escenarios que se le complica a Tigres en el futbol mexicano para ganar de visita es Pachuca.

Y este miércoles a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo, los felinos visitan a los Tuzos en cotejo de la Fecha 14 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ligan 11 años sin triunfar en la famosa Bella Airosa.

La última vez que los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ganaron en territorio hidalguense fue en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2014 del campeonato mexicano, el sábado 27 de septiembre de 2014, al triunfar por marcador de 3-2.

De entonces a la fecha han disputado 14 duelos de visita en Pachuca, con saldo de ocho derrotas y seis empates.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular - Fecha 14

Pachuca vs. Tigres

Estadio Hidalgo

19:00 horas - Hoy

Fox y Caliente TV

¿Cuántos triunfos tiene Tigres como visitante ante cada club actual de la Primera División del futbol mexicano?

1. Ante Rayados: 11 victorias

2. Ante Cruz Azul: 11 victorias

3. Ante Chivas: 11 victorias

4. Ante América: 10 victorias

5. Ante Santos: 10 victorias

6. Ante Querétaro: 10 victorias

7. Ante Puebla: 10 victorias

8. Ante Pumas: 9 victorias

9. Ante Atlas: 8 victorias

10. Ante Toluca: 7 victorias

11. Ante Xolos: 7 victorias

12. Ante Necaxa: 7 victorias

13. Ante Juárez: 5 victorias

14. Ante León: 5 victorias

15. Ante San Luis: 4 victorias

16. Ante Mazatlán: 3 victorias

17. Ante Pachuca: 3 victorias

