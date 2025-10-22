Cerrar X
Tigres liga 11 años sin ganarle de visita a Pachuca

De 1997 a la fecha los felinos solamente han ganado tres veces en el Estadio Hidalgo… y la última de ellas fue en la fase regular del Torneo Apertura 2014

  • 22
  • Octubre
    2025

Uno de los escenarios que se le complica a Tigres en el futbol mexicano para ganar de visita es Pachuca.

Y este miércoles a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo, los felinos visitan a los Tuzos en cotejo de la Fecha 14 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ligan 11 años sin triunfar en la famosa Bella Airosa.

La última vez que los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ganaron en territorio hidalguense fue en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2014 del campeonato mexicano, el sábado 27 de septiembre de 2014, al triunfar por marcador de 3-2.

De entonces a la fecha han disputado 14 duelos de visita en Pachuca, con saldo de ocho derrotas y seis empates.

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular - Fecha 14
Pachuca vs. Tigres
Estadio Hidalgo
19:00 horas - Hoy
Fox y Caliente TV

Entérate

¿Cuántos triunfos tiene Tigres como visitante ante cada club actual de la Primera División del futbol mexicano?

1. Ante Rayados: 11 victorias
2. Ante Cruz Azul: 11 victorias
3. Ante Chivas: 11 victorias
4. Ante América: 10 victorias
5. Ante Santos: 10 victorias
6. Ante Querétaro: 10 victorias
7. Ante Puebla: 10 victorias
8. Ante Pumas: 9 victorias
9. Ante Atlas: 8 victorias
10. Ante Toluca: 7 victorias
11. Ante Xolos: 7 victorias
12. Ante Necaxa: 7 victorias
13. Ante Juárez: 5 victorias
14. Ante León: 5 victorias
15. Ante San Luis: 4 victorias
16. Ante Mazatlán: 3 victorias
17. Ante Pachuca: 3 victorias


