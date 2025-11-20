Cerrar X
Tigres ya tiene rival en Liguilla y serán los Xolos

Tijuana remontó 3-1 a Juárez en el play-in y selló su lugar en los cuartos de final, donde enfrentará a Tigres; Bravos aún peleará un último boleto con Pachuca

  20
  Noviembre
    2025

Tigres ya sabe a quién enfrentará en los cuartos de final de la Liga MX: los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora, quienes aseguraron su clasificación este jueves tras imponerse 3-1 a los Bravos de Juárez.

El duelo en la frontera comenzó con ritmo contenido, pero fue Tijuana quien supo madurar el partido. Aunque Juárez se adelantó con un gol del colombiano Óscar Estupiñán, los Xolos mantuvieron la calma, ajustaron líneas y poco a poco se adueñaron del mediocampo. El premio llegó al minuto 31, cuando Mourad El Ghezouni firmó el empate con un cabezazo tras un servicio preciso de Alan Vega.

Para la segunda mitad, ambos equipos salieron decididos a buscar el resultado, pero fue un error defensivo de Juárez lo que cambió el rumbo del encuentro. Tijuana recuperó la pelota y Ramiro Árciga se escapaba frente al arco cuando Alejandro Mayorga lo derribó, acción que dejó a Bravos con 10 hombres.

El golpe anímico fue inmediato. En la jugada posterior, un tiro libre terminó en mano dentro del área de Homer Martínez, lo que otorgó un penalti que Gilberto Mora convirtió al minuto 59 para darle la vuelta al marcador.

Con superioridad numérica y el control total del juego, Xolos manejó el ritmo y apagó cualquier intento de reacción de Juárez. Ya en el tiempo agregado, Ezequiel Bullaude sentenció el 3-1 al 90+1, nuevamente tras un pase de Vega, la figura silenciosa del encuentro.

Antes, Pachuca había vencido 3-1 a Pumas con doblete de Kenedy y un tanto de Enner Valencia, resultado que mantuvo vivos a los Tuzos en el torneo. Pumas, en cambio, quedó eliminado.

A pesar de su tropiezo, Juárez aún tiene una última oportunidad: este domingo se jugará ante Pachuca el boleto final para entrar a la fase de los ocho mejores.

Ahora, con la mesa puesta, Tigres ya puede enfocarse en su serie de cuartos de final ante Tijuana, un equipo que llega fortalecido y con confianza después de su actuación determinante en el play-in.


