¡Un calvario! Rayados no vence al América de visita desde 2020

Aunque al Monterrey le va bien contra Pumas y Cruz Azul, la cosa es distinta contra las "Águilas", pues arrastran un saldo bastante negativo jugado en CDMX

  • 28
  • Noviembre
    2025

El triunfo de 2-0 de Rayados contra el América por la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX fue un golpe de autoridad de un equipo que venía dejando dudas sobre el cierre del torneo, sin embargo, lo peor que podría hacer el cuadro regio es confiarse.

No solo porque se enfrenta a uno de los equipos más poderosos del certamen, sino porque lo hará en una sede que históricamente se le complica a los regios: la Ciudad de México.

Aunque no le va tan mal contra Pumas y Cruz Azul cuando los visita, la cosa es totalmente distinta contra las "Águilas", pues no les ganan en su casa desde hace más de cinco años.

Ya llovió desde su último triunfo

Fue en la jornada 6 del Apertura 2020 cuando Rayados le pegó 3-1 a los entonces dirigidos por Miguel Herrera en el Estadio Azteca, donde apenas unos meses antes alzó su última corona de campeón.

Aquella noche, los goles corrieron a cargo de Nico Sánchez, Vincent Janssen y Maxi Meza, mientras que por el lado azulcrema descontó Emmanuel Aguilera.

Debacle regia en CDMX

Desde aquel triunfo, el Monterrey visitó cinco veces al América, con saldo de tres derrotas y dos empates; siendo su último encuentro el 12 de diciembre del año pasado por la Final de Ida, la cual perdió por 2-1 y que días más tarde culminaría en título para los capitalinos.

Sergio Canales Rayados

Y no es de 'ahorita'...

Pero la mala racha de Rayados visitando a las "Águilas" no es de ahora, pues este es un rival que históricamente se le complica. Basta ver el historial en torneos cortos para darse cuenta de que a los albiazules les cuesta este encuentro.

Desde 1996, "La Pandilla" visitó 37 veces a los azulcremas y el saldo es muy contundente: 20 victorias para el local, 12 empates y apenas cinco triunfos del cuadro regio.

Un rayo de luz para Rayados

La buena noticia para el equipo de Nuevo León es que podría darse el lujo de perder en este partido, siempre y cuando no sea por dos goles y más, pues el empate en el global le daría el pase a Semifinales al América.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Monterrey y América?

El partido definitivo entre norteños y capitalinos se jugará este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.


Comentarios

Etiquetas:
