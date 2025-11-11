Cerrar X
Una bomba y un petardo. Correa explotó y Martial se cebó

Ambos probaron las mieles de la élite, pero su presente es muy diferente; pues el argentino cayó de pie, mientras que el francés no ha podido asentarse

  • 11
  • Noviembre
    2025

Para este Apertura 2025 Tigres y Rayados buscaron tirar la casa por la ventana buscando un jugador que fuera su referente para el semestre y ambos miraron al Viejo Continente, de donde trajeron elementos de renombre mundial.

Los felinos apostaron por Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022 y un jugador importante en el Atlético de Madrid; mientras que "La Pandilla" se decantó por Anthony Martial, un delantero que estaba a la baja, pero que durante su tiempo fue una de las grandes promesas del fútbol.

Ambos probaron las mieles de la élite, pero su presente es bastante diferente; pues el argentino cayó de pie en el equipo, mientras que el francés simplemente no ha podido asentarse ni como titular.

Desde que llegó al plantel, "Angelito" se sintió como en casa con Tigres, pues no tardó en mostrar su calidad, apenas en su tercer partido en Liga marcó gol y puso su primera asistencia.

Una vez que se puso en forma, Correa se volvió inamovible para Guido Pizarro, pues jugó prácticamente todos los minutos, pues se entendió a la perfección con sus compañeros.

Únicamente en la Liga, el dorsal 7 felino hizo ocho goles y dio cuatro asistencias en 17 partidos, pero eso no es todo, porque en la Leagues Cup hizo cinco goles más en cuatro partidos; dando un total de 17 goles producidos en 21 juegos.

Por otro lado, Martial tardó un poco más en fichar con su equipo, pues fue anunciado hasta mediados de septiembre, cuando el torneo estaba prácticamente a la mitad.

Sin embargo, conforme pasaron los juegos tampoco se vio que el ariete galo se fuera adaptando ni a la Liga ni a sus compañeros, con quienes nunca logró hacer clic; lo cual, combinado con el buen semestre de Germán Berterame, provocaron que el fichaje estrella del club sea suplente.

Aunque tuvo varias oportunidades de mostrar su calidad, Anthony nunca dio ni una pizca del talento que lo llevó a ser uno de los fichajes más caros en la historia del Manchester United.

No se le vio seguro a la hora de encarar, tampoco mostró su potencia física ganando carreras al espacio y tampoco se entendió con sus compañeros, especialmente con Sergio Canales, quien es el jugador que "mueve los hilos" en el Monterrey.

Al final, Martial terminó con nueve partidos sin goles o asistencias, pero no solo eso, fue titular en solo dos ocasiones y su confianza parece estar por los suelos, algo que debe ser prioridad para Domenec Torrent, pues en la parte más importante del torneo es vital contar con tus jugadores que pueden marcar una diferencia.


