Una familia regia… ¡ con excelencia deportiva!

Javier “La Chunga” Berlanga, exjugador de futbol americano de Osos, Autenticos y Borregos, le heredó a sus hijos el gusto y habilidad por el deporte

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Para la familia Berlanga, la excelencia deportiva es parte del ADN que comparten.

Javier “La Chunga” Berlanga fue un destacado jugador de futbol americano en los 90 con los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Y le heredó a sus tres hijos su gusto y habilidad por la práctica deportiva.

Javier Berlanga Villarreal, su primogénito, pertenece a los Auténticos y también ha brillando en el futbol soccer.

Y ahora Kristen y Mairen tomarán parte en el prestigiado torneo de atletismo llamado Texas Amateur Athletic Federación, en College Station.

“Inculcarles el deporte fue importante porque te da la oportunidad de adquirir hábitos y habilidades que se aplican en la vida, como la tenacidad y nunca rendirse”, dice el orgulloso papá.

Con 16 años de edad, Kristen ya ha sido medallista en competencias Conade, en el relevo de 4X400.

Su papá ha sido parte clave en su gusto por el deporte.

“Saber todo lo que logró siempre ha sido una inspiración para mí. Eso despierta en mí el deseo de seguir sus pasos, pero también de escribir mi propia historia en el atletismo”, expresa la velocista regia.

Mairen, la más pequeña de los Berlanga Villarreal, compite en prueba de velocidad y salto de longitud.

Con ocho años de edad ya podrá presumir de participar en una justa internacional.

“Me gusta mucho correr y saltar”, dice la pequeña de ocho años de edad.

Con el deporte como insignia, esta familia regia se ha acostumbrado a cosechar triunfos y podios.