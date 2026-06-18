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Deportes

Vetan a delantero de Costa de Marfil de Mundial por apuestas

La liga francesa de fútbol informó el miércoles que se realizó “una cantidad inusual de apuestas” a nivel internacional

  • 18
  • Junio
    2026

El delantero de Costa de Marfil, Elye Wahi, no fue autorizado a viajar hacia Canadá para el segundo partido que su selección tiene agendado, debido a que se encuentra sujeto a una investigación por presunto amaño de partidos.

La federación marfileña indicó que Wahi no podrá viajar con el plantel porque “no se pudo obtener en esta etapa las autorizaciones administrativas necesarias para su ingreso al territorio canadiense”.

Wahi fue titular en el ataque de Costa de Marfil en la victoria 1-0 ante Ecuador en Filadelfia el domingo. Permanecerá en Estados Unidos a la espera del regreso del equipo, señaló la federación.

Liga francesa de fútbol lo investiga por cometer presuntamente una cantidad 'inusual de apuestas'

La liga francesa de fútbol informó el miércoles que se realizó “una cantidad inusual de apuestas” a nivel internacional sobre si Wahi recibiría una tarjeta amarilla durante un partido de la Ligue 1 con Niza en mayo.

“La investigación se refiere a presuntos delitos de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, recepción y lavado de dinero”. El jugador fue interrogado mientras estaba bajo custodia policial y fue liberado sin quedar detenido. La fiscalía agregó que la investigación seguía en curso.

La liga fue alertada por socios que monitorean los mercados de apuestas sobre una actividad sospechosa de apuestas a nivel internacional relacionada con el partido en casa de Niza contra Metz el 17 de mayo, que terminó 0-0 y en el que Wahi recibió una amarilla.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF)  afirmó que no ha sido notificada oficialmente “de ningún procedimiento judicial o administrativo” relacionado con Wahi.

El 17 de mayo fue la última jornada de la temporada de la Ligue 1

Wahi, de 23 años, se incorporó a Niza en enero a un préstamo desde el club alemán Eintracht Frankfurt y anotó nueve goles en 18 partidos en total, ayudando a Niza a llegar a la final de la Copa de Francia.


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