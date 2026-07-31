Vincent Janssen llega a la MLS y ficha con Portland Timbers

Portland Timbers anunció el fichaje del delantero neerlandés Vincent Janssen, quien llega como agente libre tras finalizar su etapa con Royal Antwerp de Bélgica

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Portland Timbers reforzó su ofensiva con la incorporación del delantero neerlandés Vincent Janssen, quien llega como agente libre tras concluir su ciclo de cuatro temporadas con el Royal Antwerp de Bélgica.

La franquicia de la Major League Soccer confirmó que el atacante firmó un contrato por dos años y podrá incorporarse oficialmente a la actividad una vez que obtenga la documentación laboral correspondiente para competir en Estados Unidos.

𝗬𝗼𝘂 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗻𝗿𝗲𝗮𝗱 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 🔔 pic.twitter.com/cI27Earm82 — Portland Timbers (@TimbersFC) July 29, 2026

Regresa al continente tras su paso por Rayados

La llegada a Portland marcará la segunda experiencia de Janssen en el futbol de Norteamérica.

El delantero ya conoce la región tras defender la camiseta de Monterrey entre 2019 y 2022, etapa en la que participó en competencias nacionales e internacionales con el conjunto regiomontano.

Ahora buscará aportar su experiencia a un Portland que pretende fortalecer su plantel de cara a los próximos desafíos dentro de la MLS.

Antes de concretar su llegada al futbol estadounidense, Janssen militó durante cuatro campañas en el Royal Antwerp.

Con el conjunto belga logró conquistar la Jupiler Pro League y la Copa de Bélgica, formando parte de uno de los periodos más exitosos en la historia reciente del club.

Su rendimiento en Europa le permitió mantenerse como una pieza importante en el ataque del equipo hasta concluir su vínculo contractual.

A sus 32 años, Janssen acumula una amplia trayectoria internacional.

A lo largo de su carrera ha jugado en Países Bajos, Inglaterra, Turquía, México y Bélgica, sumando un total de 449 partidos oficiales y 162 anotaciones.

Ese recorrido incluye pasos por algunas de las ligas más competitivas de Europa y una etapa destacada en la Liga MX, experiencia que ahora pondrá al servicio de Portland Timbers.