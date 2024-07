"Vine a ser campeón y a hacer historia": Joaquim Pereira

La madrugada de este lunes arribó a la Sultana del Norte el nuevo refuerzo felino, Joaquim Pereira, proveniente del Santos de Brasil, y se pronunció contento con su llegada a los Tigres de la UANL.

"Me siento muy feliz y con gran responsabilidad de defender estos colores", comentó el central brasileño.

Joaquim también habló sobre su nuevo club, "Es un equipo (Tigres) muy grande aquí en México, muy feliz por defender estos colores con mucha garra y mucha pasión".

El ex del Santos viene de enfrentar la segunda división del Brasileirao, pero eso no evita que sueñe en grande con los felinos; "Vine a ser campeón y vine a hacer historia, me preparé mucho para tomar esta decisión de venir para acá, se que es un lugar donde voy a ser muy feliz".

Joaquim Pereira estará con el club felino durante cuatro años, y el martes 30 realizará sus pruebas fisico médicas para posteriormente incorporarse a sus nuevos compañeros en territorio texano durante la Leagues Cup.

