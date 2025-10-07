¡Y en su casa! México golea a Chile y está en Cuartos del Mundial

La expectativa se cumplió, la Selección Mexicana le pegó 4-1 a Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub 20, donde dio su mejor exhibición hasta el momento, con una gran participación de los regios Diego "Chicha" Sánchez e Íker Fimbres.

Aunque tenía un gran escenario en contra, debido al entradón en el estadio Elías Figueroa, México salió a proponer el partido, con un fútbol de toques rápidos que los chilenos no lograron igualar.

Nuevamente, el "Chicha" Sánchez y Gilberto Mora comandaron el juego tricolor, incluso el primer gol llegó de sus pies, cuando al 26' el canterano de Tigres mandó un trazo largo para el de Xolos, quien acarició el balón para dejárselo en charola de plata a Tahiel Jiménez, quien definió solo.

🇲🇽 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋𝐋 𝐃𝐎 𝐌𝐄𝐗𝐈𝐂𝐎 🇲🇽



TAHIEL JIMÉNEZ ABRE O PLACAR PARA A SELEÇÃO MEXICANA



Mais uma participação em gol no torneio para GILBERTO MORA



🇨🇱 Chile 0x1 MÉXICO 🇲🇽#U20WC#LigaMXBrasil

pic.twitter.com/CrMaZSPd0V — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) October 7, 2025

Este gol le dio un montón de seguridad a los aztecas, quienes se dedicaron a manejar el encuentro con sus triangulaciones que desesperaron al anfitrión, que poco pudo hacer.

Ya en el segundo tiempo, Chile salió más propositivo, teniendo en Rossel a su mejor hombre, pues fue quien comandó los intentos de los sudamericanos de meterse en el compromiso. Su premio llegó sobre el final marcando el gol de la honra.

Aunque esta propuesta de la "Roja" no duró mucho, porque al 67' llegó el segundo gol de México vía Íker Fimbres, quien recibió un buen balón de Obed Vargas al borde del área, el cual condujo el regio y le pegó de fuera del área para superar al arquero chileno.

🇲🇽 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋𝐋 𝐃𝐎 𝐌𝐄𝐗𝐈𝐂𝐎 🇲🇽



HUGO CAMBEROS MATA O JOGO



🇲🇽 MÉXICO NAS QUARTAS 🇲🇽



🇨🇱 Chile 0x3 MÉXICO 🇲🇽#U20WC#LigaMXBrasil

pic.twitter.com/ti9vCruBDI — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) October 8, 2025

Otro clavo del ataúd llegó algunos minutos después, luego de otra gran jugada del "Chicha", quien le puso un "taquito" a Fimbres, quien estuvo a nada de marcar un golazo de primera, aunque el arquero rechazó y le quedó el balón a Amaury Morales para que le sirviera a Camberos y puso el 3-0.

Esta dupla se reencontró un par de minutos después, con el formado en Cruz Azul escapando por banda para servirle el balón a Camberos, quien definió a la perfección y puso el cuarto de la noche.

Con este triunfo, México se puso entre los ocho mejores del Mundial y ahora espera rival para su siguiente compromiso.

