Y este domingo es… ¡tarde de toros en la Monumental Monterrey!

Luego de vivir con harta intensidad la pasión del clásico entre Rayados y Tigres, el público regiomontano podrá ‘rematar’ su fin de semana ‘con broche de oro’ este domingo para vibrar con otra tarde de emociones fuertes cuando la Monumental ‘Lorenzo Garza’ abra sus puertas en punto de las 16:30 horas con un cartelazo que despierta la ilusión y el interés de los buenos aficionados.

En el dorado ruedo de la colonia Del Prado harán el paseíllo el torero hidrocálido Juan Pablo Sánchez, reciente máximo triunfador de la Corrida de las Tradiciones y dueño de un pasmoso temple con el que eterniza su quehacer torero; el venezolano Jesús Enrique Colombo, gran rehiletero y precedido de una gran campaña en Europa y quien este domingo debutará ante la afición regia; y con ellos, reaparece otro triunfador de la actual temporada y consentido de la afición, el michoacano Isaac Fonseca, valiente y entregado diestro que trae la pólvora encendida y viene con toda la intención de abrir su quinta “puerta grande” en esta plaza.

Para ellos, la empresa Espectáculos Monterrey ha seleccionado un magnífico y bien presentado encierro de la ganadería mexiquense de San Fernando de origen, sangre y presencia española. Juan Pablo Sánchez llega a Monterrey y reaparece ante la afición regia con el triunfo fresco luego de cortar un rabo en la pasada ‘Corrida de las tradiciones’.

El hidrocálido es un torero de clase, que gusta torear con despaciosidad que surge del alma y con un temple que hace suspender la muleta como pañuelo al viento. Su faena en la corrida anterior dejó claro que el arte no está reñido con el poder, y que en sus muñecas hay torería de la buena, de la que cala en el tendido.

Para el diestro, ‘La Monterrey’ es una plaza que lo ha visto crecer y madurar y este domingo buscará redondear una gran temporada 2025. Por su parte, Jesús Enrique Colombo pisa por primera vez el dorado e histórico albero regiomontano y llega con un gran cartel ganado a pulso en los ruedos de España y América donde, apenas a sus 27 años, ha consolidado su carrera.

Colombo es un torero completo, poderoso y dominador, temerario y elegante en la suerte de las banderillas y con la muleta; se distingue por ser de esos diestros que se entregan sin reservas ni medida. Su toreo tiene fuerza, ritmo y conexión con el público; es un torero que transmite y emociona, que no se guarda nada. Su debut en Monterrey promete y la afición regia seguro sabrá reconocer su raza y su hambre de triunfo.

Por su parte, el “huracán de Morelia”, Isaac Fonseca, que ya es un joven torero consentido de la afición local y que ha revolucionado los tendidos con su valor seco y su entrega sin límites, ha convocado a una nueva afición joven que se identifica cada vez más como ‘fonsequista’.

El moreliano es la verdad pura del toreo que se juega la vida cada tarde como si fuera la última, con una mezcla de ‘sensata locura’ y arte que solo tienen los elegidos. El torero, desde que debutó en esta plaza, ha dejado ver su elevada estatura al salir a hombros por ‘la puerta grande’ en sus cuatro actuaciones anteriores y esta tarde quiere volver a abrirla para colocarse en un sitio entre los grandes de la torería mexicana.

Los tres diestros darán cuenta de un magnífico encierro de la ganadería de San Fernando, una de las divisas más serias y respetadas del país por la bravura y clase de sus toros, que regularmente ofrecen un peligro verdadero, pero a la vez emocionante, que permite el lucimiento de los toreros. La cita es después del clásico regio del sábado, este domingo en punto de las 16:30 horas, y los boletos para esta muy atractiva corrida se pueden adquirir 24/7 en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la Monumental.

