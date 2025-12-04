Y los rivales de la Selección Mexicana de Futbol son…

Cada vez que se define una sede de la Copa del Mundo, y que México oficializa su participación en dicha justa, los aficionados aztecas al balompié siempre se preguntan: ¿contra cuáles selecciones jugará la Selección Mexicana en el Mundial de futbol?

Bueno, esa duda se despeja este viernes a partir de las 11:00 horas, tiempo de Monterrey, ya que en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. se celebrará el sorteo de la edición 23 de este certamen, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

A 188 del silbatazo inicial del partido inaugural, que se celebrará en la cancha del remodelado Estadio Azteca el jueves 11 de junio del año próximo, conoceremos los 12 grupos, de cuatro selecciones cada uno, en los que serán repartidos los 48 países que participarán en el evento.

Ficha

Fútbol

Mundial 2026

Sorteo

10:45 horas

Azteca 7

¿Cómo será?

Los tres países anfitriones han sido ubicados en el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. Estos incluyen a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el Bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, como anfitriones, serán identificados con pelotas de colores diferentes y, cuando sean sorteados, se ubicarán automáticamente en las posiciones A1 para México (pelota verde), B1 para Canadá (pelota roja) y D1 para Estados Unidos (pelota azul). Las otras nueve selecciones del Bombo 1 tendrán pelotas del mismo color y serán asignadas automáticamente a la posición uno del grupo en el que sean sorteadas.

Las siguientes 12 selecciones del ranking integrarán el Bombo 2. Entre ellas están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Las siguientes 12 selecciones conformarán el Bombo 3, integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del Repechaje Intercontinental. Este bombo incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del Repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

El sorteo se llevará a cabo de forma tal que equipos de la misma Confederación no puedan quedar en el mismo grupo. La excepción es Europa, debido a que hay más selecciones europeas (son 16) que grupos (son 12). En consecuencia, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno.

Para asegurar equilibrio competitivo, la España número uno del ranking y la Argentina número dos serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo sucederá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Así se garantiza que, si cada uno gana su grupo, las selecciones mejor clasificadas no puedan enfrentarse antes de la final.

Estados Unidos, previamente ubicado en el Grupo D, debutará frente a una selección del Bombo 3 el 12 de junio en Inglewood, California. Luego enfrentará a un rival del Bombo 2 el 19 de junio en el Lumen Field de Seattle, y cerrará la fase de grupos de nuevo en Inglewood ante un equipo del Bombo 4.

En la misma línea, México, que está ubicado en el Grupo A, inaugurará el torneo el 11 de junio ante una selección del Bombo 3 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Su segundo partido será el 18 de junio ante una selección del Bombo 2 en el Estadio Akron, cerca de Guadalajara, y cerrará la fase de grupos seis días después ante una selección del Bombo 4 nuevamente en Ciudad de México.

Canadá, que estará en el Grupo B, tendrá un calendario ligeramente distinto. Debutará el 12 de junio en el BMO Field de Toronto ante una selección del bombo 4. Su segundo partido será seis días más tarde en Vancouver ante un equipo del Bombo 3, y finalizará la fase de grupos también en Vancouver ante una selección del Bombo 2.

Los bombos

Bombo 1

Canadá

México

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudí

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Cuatro equipos del Repechaje europeo

Dos equipos del repechaje intercontinental

