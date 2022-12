¡Ya 'huele' a Playoffs en la NFL 2022!

La Semana 14 arrancó este jueves con la victoria de Carneros de Los Ángeles, en casa, por 17-16 ante Raiders de Las Vegas.

Los Playoffs están a la vista y comienza a sentirse la presión en los equipos contendientes a medida que avanza la temporada; todavía no hay nada definido en la mayoría de las Divisiones y tendremos un cierre de temporada de locura.



Para esta semana tenemos muchos duelos Divisionales donde precisamente se definirán muchas cosas rumbo a la postemporada, entre los duelos más importantes destacan los siguientes:



- Jets Vs. Bills



- Eagles Vs. Giants



- Browns Vs. Bengals



- Ravens Vs. Steelers



- Jaguars Vs. Titans



Todos estos encuentros Divisionales tienen serias implicaciones en la carrera por los Playoffs, ya sea para uno o para ambos equipos y, por supuesto, a partir de la próxima semana los mantendré informados de la situación de todos los equipos que buscan un lugar en los Playoffs.



Antes de ir a nuestros picks demos un repaso por las noticias más importantes alrededor de la liga:



- Los Angeles Rams: Contratarán al QB Baker Mayfield, quien fuera cortado por Carolina.



- Baltimore Ravens: El QB Lamar Jackson sufrió una lesión en la rodilla que lo podría llevar a perderse entre uno y tres juegos; en muy mala hora llego esta lesión, ya que Ravens está peleando el Campeonato Divisional palmo a palmo con los Bengals.



- San Francico 49ers: El QB Jimmy Garoppolo se perderá de seis a ocho semanas por una fractura en el pie, baja sensible para los 49ers.





Picks de apuestas

NFL 2022 - SEMANA 14



La semana pasa acertamos nuestros tres picks de la semana, con esto hemos rebasado el 70% de efectividad en lo que va de la temporada, esperamos seguir así esta semana.





Pick de la semana

BENGALS -5.5



* Cleveland Browns at Cincinnati Bengals



El quarterback De’Shaun Watson regreso a la acción después de prácticamente dos años sin jugar y, como era de esperarse, está muy oxidado, fuera de forma y sin puntería; en tan sólo una semana no creo que esto cambie y, jugando de visita contra unos Bengals que ya recuperaron a su receptor principal Ja’Marr Chase y ya contaran con su RB Joe Mixon, Watson y los Browns tendrán una tarea muy difícil para seguirle el paso a la poderosa ofensiva de Cincinatti. Los Bengals ganaran por al menos un touchdown.





Pick presentimiento

49ERS -3.5



* Tampa Bay Buccaneers at San Francisco 49ers



Los niners acaban de perder a su QB titular Jimmy ‘G’ y su suplente es el novato de 22 años de edad, Brock Purdy, último hombre en ser seleccionado en el pasado Draft de la NFL; enfrente tiene a unos Bucs que han sufrido para ganar esta temporada, pero tienen comandando a su ofensiva a Tom Brady, el mejor QB de todos los tiempos y que tiene jugando en la NFL las mismas temporadas que Purdy tiene de edad. Será un juego -sin duda- emocionante, ya que no muy seguido nos toca ver algo así, pero la defensa de niners será la que defina el encuentro a su favor y ganarán por al menos cuatro puntos.





Pick adicional

EAGLES -7



* Philadelphia Eagles at New York Giants



Los Eagles continuarán su paso arrollador por la Conferencia Nacional al enfrentar a unos Giants que han venido de más a menos: en las últimas tres semanas han sufrido dos derrotas y un empate, poniendo en riesgo su calificación a Playoffs; hombre por hombre, no veo cómo los Giants puedan parar a los Eagles y tampoco veo cómo puedan seguir el paso a su ofensiva para anotarles mucho. Este duelo se lo lleva Filadelfia por al menos 10 puntos.



Es todo por esta semana… no olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mis grandes amigos ‘Gil’ Martínez, ‘Memo’ Cerda y, por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.