‘Ya me siento parte de la raza’, dice el torero Isaac Fonseca

Con los ánimos por los cielos y presto para celebrar con un triunfo grande el 88 aniversario de la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, se expresó el ‘huracán moreliano’ Isaac Fonseca en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, previo a la tradicional corrida que se celebrará este viernes en punto de las 20:30 horas y en la que alternará con el fino rejoneador potosino Jorge Hernández Gárate, el artista del toreo a pie Fermín Rivera, el regiomontano Juan Fernando, el rey del temple Juan Pablo Sánchez, la queretana Paola San Román y el valiente torero hidrocálido Leo Valadez, quienes lidiarán un precioso encierro de la afamada ganadería tapatía de San Pablo, propiedad de Don Pablo Leopoldo Martín del Campo.

Para Fonseca, la noche del viernes será muy especial pues: “Siendo una corrida tradicional de aniversario, ameritaba venir junto con todos mis compañeros de este gran cartel para reavivar la llama de la fiesta de los toros en Monterrey y en esta fecha tan importante para la afición regiomontana, me eleva los ánimos y la ilusión por venir a triunfar y eso me pone el entusiasmo por los cielos”, comentó emocionado el diestro moreliano.

“Vengo con muchos deseos de volver a sentir ese cariño tan especial que sólo la afición de la ‘Lorenzo Garza’ me ha sabido expresar después de haber logrado abrir la puerta grande en mis dos anteriores presentaciones ante el público regio al que estoy siempre agradecido por que se me ha entregado tanto como yo lo he hecho en el ruedo”, expresó el coleta.

“Además me gusta mucho Monterrey y toda su área metropolitana, aquí conmigo siempre han sido muy amigables todos, ya me siento parte de ‘la raza’ como dicen aquí, con el simple hecho de caminar por el centro de la ciudad y disfrutar sus calles, sus plazas y su gente, ya lo hace especial, me hace sentirme a gusto y cuando esto ocurre en una ciudad donde toreo, me siento más alegre, siempre dispuesto pero más alegre y comprometido de dar todo en el ruedo”, comentó el espada.

Por ello, el joven espada de 27 años de edad invitó al público regiomontano a que compre sus boletos con tiempo para disfrutar esta corrida de aniversario porque: “Somos siete toreros, uno de a caballo y seis de a pie, que tenemos conceptos y estilos diferentes y esto hace mucho más atractiva la corrida, ojalá que el publico se vuelque en las taquillas y reconozca el esfuerzo que hace la empresa de traer este gran cartel donde hay diestros de gran madurez torera y otros más jóvenes como nosotros, pero todos, eso sí, saldremos a pelearnos las palmas porque los siete somos muy profesionales”, afirmó el diestro.

Para esta sensacional corrida de las tradiciones y aniversario número 88, que se celebrará la noche del viernes en la Plaza Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, los boletos se pueden adquirir en las taquillas del coso de la colonia Del Prado en su horario acostumbrado y de manera digital en la plataforma de Superboletos.com.

