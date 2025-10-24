Cerrar X
Deportes

‘Ya rugen los motores…’, arranca el Gran Premio de México

Este viernes, mañana sábado y el domingo se disputará la Fecha 20 de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México

  • 24
  • Octubre
    2025

“Pilotos, enciendan sus motores”… esta frase se escucha comúnmente en las carreras de autos, y queda ad hoc para hoy viernes que inician las actividades del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Este será el capítulo 25 de esta competencia del deporte motor a nivel mundial, que se celebra en nuestro país desde 1962.

Los aficionados se deleitarán con tres días de actividades: las Prácticas Libres 1 y 2 serán hoy viernes, mañana sábado se celebrarán la Práctica Libre 3 y la Calificación, mientras que el domingo será la carrera.

En el Gran Premio del domingo no estará presente un piloto mexicano, pero el volante regiomontano, Patricio ‘Pato’ O’Ward, participará con la escudería McLaren en la Práctica 1 hoy viernes.

La escudería Red Bull es el equipo que registra más victorias en la historia del Gran Premio de México de Fórmula 1, con cinco triunfos, en los años 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

¡Abrochense los cinturones!

Estas son las actividades del Gran Premio de México, en la Fecha 20 de la Temporada 2025 del automovilismo de la Fórmula 1:

Este viernes: Práctica 1… De 12:30 a 13:30 horas
Este viernes: Práctica 2… De 16:00 a 17:00 horas
Sábado: Práctica 3… De 11:30 a 12:30 horas
Sábado: Calificación… De 15:00 a 16:00 horas
Domingo: Carrera… 14:00 horas


