Zinedine Zidane apunta a ser DT de Francia tras Mundial 2026

Aunque la Federación Francesa de Futbol aún no ha oficializado cambios, diversos reportes apuntan a que el exentrenador del Real Madrid encabezará el proyecto

La Selección de Francia podría estar a las puertas de una de las transiciones más importantes de los últimos años. Con Didier Deschamps próximo a cerrar su ciclo al frente del equipo nacional, Zinedine Zidane emerge como el principal candidato para asumir la dirección técnica de los Bleus tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aunque la Federación Francesa de Futbol (FFF) no ha confirmado oficialmente la salida de Deschamps ni la llegada de Zidane, en Francia crecen las versiones que colocan al exfutbolista y exentrenador del Real Madrid al frente del nuevo proyecto deportivo.

El final de una era con Deschamps

La salida de Didier Deschamps era un escenario contemplado desde antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El estratega, que llevó a Francia a conquistar la Copa del Mundo de Rusia 2018 y a mantenerse entre las principales potencias del futbol internacional, estaría viviendo sus últimos compromisos como seleccionador nacional.

Su gestión dejó una huella importante en el futbol francés, consolidando una generación competitiva y manteniendo al equipo en la élite mundial durante más de una década.

Ahora, la Federación Francesa busca garantizar una transición ordenada y mantener la continuidad de un proyecto que sigue contando con futbolistas de primer nivel.

Desde hace varios años, Zinedine Zidane ha sido relacionado con el banquillo francés. El exmediocampista, considerado uno de los máximos referentes en la historia del futbol de su país, nunca ocultó su deseo de dirigir a la selección nacional.

Su nombre cobra fuerza debido a su exitoso paso por el Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos, incluidos tres campeonatos consecutivos de la UEFA Champions League, una hazaña inédita en la era moderna del torneo.

De acuerdo con diversos reportes, Zidane incluso habría comenzado a analizar aspectos relacionados con el cuerpo técnico que lo acompañaría en esta nueva etapa.

Proyecto rumbo a 2030

La intención de la Federación Francesa sería mantener una línea de trabajo sólida de cara a los próximos grandes torneos internacionales.

En caso de concretarse su llegada, Zidane tendría como primeros grandes retos la Eurocopa de 2028 y posteriormente el Mundial de 2030.

Además, heredaría una plantilla con figuras consolidadas como Kylian Mbappé y William Saliba, además de una nueva generación de talentos que continuará formando parte de la estructura del equipo nacional.