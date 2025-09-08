Cerrar X
Aerosmith y Yungblud homenajean a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs

La noche de los MTV Video Music Awards estuvo marcada por un emotivo homenaje al legendario Ozzy Osbourne, el eterno 'Príncipe de las Tinieblas'

La noche de los MTV Video Music Awards estuvo marcada por un emotivo homenaje al legendario Ozzy Osbourne, el eterno “Príncipe de las Tinieblas”.

Previo a la ceremonia ya se había adelantado que Steven Tyler y Joe Perry, de Aerosmith, junto con el cantante británico YUNGBLUD, participarían en el tributo, el cual conmovió al público.

El momento comenzó con un mensaje en video de Jack Osbourne, hijo del artista, quien aseguró que su padre estaría feliz de ver cómo su legado musical sigue inspirando a grandes nombres del rock.

“Quisiera estar esta noche celebrando el viaje musical de mi papá, estoy seguro de que estaría feliz de que tantos músicos sigan su legado”, expresó.

Una breve remembranza repasó la trayectoria de Ozzy y Black Sabbath, destacando no solo su aportación a la música, sino también su faceta humana como padre y esposo.

El primero en salir al escenario fue YUNGBLUD, acompañado por Nuno Betancourt, guitarrista de Extreme, para interpretar “Crazy Train”, el éxito que marcó el inicio de la carrera solista de Osbourne.

La energía del tema encendió de inmediato al público, que coreó cada verso. 

Después llegó “Changes”, clásico de Black Sabbath Vol. 4 (1972), con el que el joven artista ya había conmovido en el concierto de despedida de Ozzy en Birmingham.

El clímax llegó con Steven Tyler y Joe Perry, quienes se unieron a YUNGBLUD para una poderosa versión de “Mama I’m Coming Home”.

Con la voz potente de Tyler y la guitarra de Perry, el escenario se cubrió de imágenes de Osbourne, en un ambiente cargado de simbolismo y respeto.

El tributo cerró con la ovación de los asistentes y un mensaje contundente proyectado en la pantalla: “Ozzy por siempre”.


