Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios con gira

Alejandra Guzmán se reporta lista para regresar con fuerza a los escenarios con el anuncio de su nueva gira titulada Los que nos quedamos.

Tras superar recientes retos de salud que la obligaron a reprogramar fechas anteriores, la "Reina de Corazones" confirma su reencuentro con el público mexicano, destacando una de sus paradas más esperadas en la Arena Monterrey para el 12 de diciembre de este año.

Como parte de esta nueva gira, también llegará a la Arena Guadalajara el 30 de octubre, fecha que sustituye a la originalmente programada para el 13 de marzo y cuyos boletos continúan siendo válidos. También se presentará en la Arena CDMX el 27 de noviembre.

Este tour promete una producción renovada, con la que la cantante celebrará su resiliencia y la conexión incondicional con sus seguidores más fieles.

Como punta de lanza de esta nueva etapa, la intérprete estrenó su más reciente sencillo titulado Viernes Violentos, una canción que recupera la esencia rockera y la voz rasposa que la caracteriza.

El tema explora líricas de intensidad emocional y libertad, marcando el tono de lo que será su próxima producción discográfica.

La crítica y sus fans han recibido la pieza como un himno de resistencia, consolidando su vigencia en la industria musical tras décadas de trayectoria.

La logística de la gira ya está en marcha, y la venta de boletos para sus presentaciones comenzará hoy a través de www.superboletos.com, en taquillas de la Arena Monterrey, en El Palacio de Hierro e Innovasport.

La Guzmán no sólo busca repasar sus grandes éxitos, sino también demostrar que sigue siendo una figura fundamental del rock en español.

Con este anuncio, la artista cierra un capítulo de incertidumbre médica para abrir uno de celebración musical absoluta junto a su "banda", como ella llama cariñosamente a su audiencia.

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