Alexandra Daddario protagoniza el drama American Fever Dream

Alexandra Daddario lidera el elenco de American Fever Dream, un drama independiente sobre el colapso del sueño americano dirigido por Jaclyn Noel

La actriz Alexandra Daddario será la protagonista de American Fever Dream, un nuevo drama independiente que marcará el debut de Jaclyn Noel como directora de largometrajes.

La producción ya concluyó su etapa de rodaje y contará también con las actuaciones de Christopher Convery, Julian Morris y Spenser Granese.

Una historia sobre el fracaso del sueño americano

Escrita y dirigida por Jaclyn Noel, la película transcurre a lo largo de casi dos décadas y sigue la vida de una familia de clase media que, poco a poco, enfrenta un deterioro económico que la conduce a la pobreza, retratando las consecuencias del colapso del llamado "sueño americano".

Daddario interpretará a Carrie, una madre decidida a mantener unida a su familia mientras enfrenta crecientes dificultades económicas.

Christopher Convery dará vida a James, el hijo de la pareja, mientras que Julian Morris encarnará a Bo, el esposo de Carrie. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre el personaje que interpretará Spenser Granese.

La producción está a cargo de Apoorva Guru Charan, a través de All Caps, junto con Nick Young, la propia Jaclyn Noel, Lauren Mann, Alexandra Daddario y Heather Francis.

El proyecto apuesta por una mirada íntima y social sobre las dificultades económicas que enfrentan miles de familias, convirtiéndose en el primer largometraje dirigido por Noel.

Un gran momento para Alexandra Daddario

La actriz, nominada al premio Emmy por su participación en The White Lotus, atraviesa una intensa etapa profesional. Actualmente se encuentra finalizando la producción de la tercera temporada de Mayfair Witches, de AMC.

Recientemente también participó en I Wish You All the Best y A Tree Fell in the Woods.

Además, este año protagonizará Hershey, una película biográfica junto a Finn Wittrock centrada en la historia de la reconocida familia chocolatera estadounidense.

Christopher Convery continúa consolidando su carrera tras participar en películas como Prisoner's Daughter y Pinball: The Man Who Saved the Game, mientras que Julian Morris es reconocido por sus papeles en series como Pretty Little Liars, Hand of God y The Morning Show.

Por su parte, Spenser Granese ha formado parte de producciones como Marty Supreme, Grotesquerie, Dope Thief y S.W.A.T., además de preparar un nuevo proyecto cinematográfico para Lionsgate en el que interpretará al villano principal.