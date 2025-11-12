Anuel AA recorre Monterrey ¡a bordo de una Black Mamba blindado!

En su reciente visita a Monterrey, el cantante Anuel AA no solo se presentó ante miles de personas en un festival musical, sino que también salió a recorrer las calles de la ciudad ¡a bordo de una Black Mamba!

Este tipo de vehículos es diseñado para uso militar y policiaco, por lo que el intérprete se fue a pasear muy seguro, pues la unidad tiene un blindaje 7 plus, el nivel más alto de protección.

En su recorrido por avenidas de Monterrey, San Pedro y Santiago, el artista puertorriqueño estuvo acompañado del empresario Marcial Herrera, a quien conoció en Miami.

Herrera le prometió al cantante que cuando anduviera por tierras regias lo invitaría a dar un paseo en la Black Mamba, camioneta que fabrica la empresa que tiene con su hermano.

El cantante Jaziel Avilez, yerno de Saúl "El Canelo" Álvarez, también acompañó a Anuel AA, quien incluso tuvo la oportunidad de manejar el vehículo.

Comentarios