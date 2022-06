Anya Taylor-Joy quiere 'brillar' en español

La estrella de la serie Gambito de dama, desea ponerse a las órdenes del cineasta español Pedro Almodóvar.

A sus 26 años, Anya Taylor-Joy, la actriz que se convirtió en estrella con Gambito de dama, ha desarrollado su carrera ante las cámaras fundamentalmente en inglés, pero cree que ha llegado el momento de dar rienda suelta a su español con perfecto acento argentino (cuenta con triple nacionalidad británica, estadounidense y argentina), y cree que Pedro Almodóvar sería perfecto para eso.

Si llama a la puerta del cineasta manchego lo más probable es que él responda, prendado por la singular apariencia de la actriz y unas cualidades que "adora", según contó el año pasado durante la promoción del filme The Human Voice.

Ahora, es ella la que lanza piropos al director. "La forma en que presenta las historias, con sus matices, y un lenguaje cinematográfico realmente distinto... definitivamente es un mundo del que quiero ser parte", asegura.

"Me emociona ser parte de una gran película que no se basa en algo ya conocido. Me recuerda a una época que no tuve la oportunidad de vivir y en la que se hacían grandes películas apoyadas tan sólo en una historia, un cineasta o un reparto determinado", señala.

Está por verse si este cruce de halagos se materializa en algún proyecto conjunto. Podría ser la esperada adaptación de los cuentos de Lucía Berlín que prepara Almodóvar, un proyecto que, sin embargo, se rodará en inglés.

Mientras tanto, Taylor-Joy sigue engrosando su impresionante curriculum con cuatro nuevas películas.

Este año ya pasó por la cartelera con The Northman y volverá con Canterbury Glass junto a un imponente reparto con Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek y Robert De Niro, después la veremos en la comedia The Menu, dirigida por Adam McKay. Además, les dará voz a la princesa Peach en la película animada de Super Mario Bross.