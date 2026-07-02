Ashley Tisdale prepara la comedia 'Toxic Moms'

Ashley Tisdale protagonizará y producirá "Toxic Moms", una comedia negra para Netflix inspirada en sus experiencias como madre

La actriz Ashley Tisdale prepara un nuevo proyecto para Netflix con "Toxic Moms", una comedia negra de media hora inspirada en sus experiencias como madre y desarrollada junto a Sabrina Jalees y Ali Wong.

La serie llegó a la plataforma tras un proceso competitivo y contará con Tisdale como protagonista, además de desempeñarse como productora ejecutiva junto con Jalees y Wong.

Una historia sobre maternidad y pertenencia

El proyecto fue escrito por Sabrina Jalees y sigue la historia de una madre primeriza que, mientras enfrenta el agotamiento propio de la maternidad, termina involucrándose con un exclusivo grupo de madres modernas y adineradas.

Conforme avanza la historia, la protagonista descubre el lado más oscuro del grupo, mientras la serie plantea hasta dónde puede llegar una persona con tal de sentirse aceptada en medio del aislamiento que puede acompañar a la maternidad.

De concretarse la producción, Ali Wong también podría asumir la dirección de la serie.

Inspirada en una experiencia personal

"Toxic Moms" parte de una idea original basada en las vivencias de Ashley Tisdale como madre de dos hijas.

La actriz abordó parte de esas experiencias en el ensayo "Breaking Up With My Toxic Mom Group", publicado por The Cut en enero, texto que rápidamente se volvió viral y generó numerosas especulaciones sobre la identidad de las personas a las que hacía referencia.

Tras darse a conocer el nuevo proyecto, Tisdale reaccionó en sus redes sociales con un mensaje en tono de humor:

"Supongo que todos podemos ser un poco tóxicos".

Netflix apuesta por nuevas comedias

Con este proyecto, Netflix busca ampliar su catálogo de comedias protagonizadas por mujeres, sumándose a producciones como "Running Point", "Nobody Wants This", "Survival of the Thickest" y "North of North".

La trayectoria de Ashley Tisdale

Ashley Tisdale alcanzó la fama gracias a las series "The Suite Life of Zack & Cody" y la franquicia cinematográfica "High School Musical". Posteriormente participó en producciones como "Hellcats", "Merry Happy Whatever" y "Carol's Second Act".

Además, fue productora ejecutiva y actriz recurrente en "Young & Hungry", así como una de las voces principales de la serie animada "Phineas and Ferb". Actualmente también desarrolla la comedia multicámara "You're Only Young Twice" para CBS.