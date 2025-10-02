Así fue la gran inauguración de la Arena Guadalajara

Previo al concierto de Maroon 5, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración con la presencia de directivos de Grupo Avalanz y autoridades de la ciudad de Guadalajara.

Fue en punto de las cinco de la tarde que se dio apertura oficial a este inmueble, considerado como uno de los recintos de entretenimiento más grandes de México.

Aquí te contamos lo más relevante de este gran momento para el espectáculo y el entretenimiento en México.

Acuden a los palcos para revisar su estructura

Las autoridades continuaron sus recorridos hacia los palcos para mostrar su estructura y las comodidas que ofrece la Arena Guadalajara

Inician recorrido por Arena Guadalajara

En compañía de sus familiares, los directivos y autoridades realizan un recorrido por las instalaciones para admirar la arquitectura del inmueble de color azul, inspirado en el agave.

Llevan a cabo el Corte de listón

En conjunto con el vicepresidente de Grupo Avalanz, el presidente Guillermo Salinas Pliego y la alcaldesa cortaron el listón, como símbolo de inauguración.

Develación de la placa

La alcaldesa de Guadalajara junto con el presidente del Grupo Avalanz, Guillermo Salinas Pliego develaron la placa de inauguración del recinto.

Resalta contribución de Arena Guadalajara en la entidad

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirmó que la derrama económica que puede generar el recinto es de 1,000 millones de pesos para la entidad.

Agradeció que apostarán por la capital de Jalisco para instalar el inmueble en dicha ciudad.

Afirmó que este inmueble se convertirá en un símbolo de Guadalajara y vio a los directivos como aliados de la ciudad.

Agradece a autoridades por construcción de Arena Guadalajara

El presidente del Grupo Avalanz, Guillermo Salinas Pliego agradeció a las autoridades y trabajadores que construyeron el recinto con "mucho esfuerzo".

Afirmó que Arena Guadalajara es considerado un "lugar de sanación" porque los asistentes salen "felices" de él. Se espera que el lugar opere alrededor de 150 ocasiones y cuenta con la capacidad para 20,000 mil personas.

También consideró que el recinto moderno es un gran empleador de personas, debido a que se requieren 11 personas para atender solo a una persona.

Destaca trabajo de colaboradores en proyecto

El vicepresidente del Grupo Avalanz, Alberto Hinojosa Canales, agradeció a los presentes y destacó el trabajo de todas las personas que colaboraron en el proyecto.

"Es la suma de muchas historias, de muchas manos y muchas historias que nunca dejaron de creer" exclamó el vicepresidente.

Presentan a ejecutivos de Grupo Avalanz

Presentan a los ejecutivos Alberto Hinojosa Canales, vicepresidente de Avalanz; Guillermo Salinas Pliego; presidente de Avalanz; así como a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

Arriban autoridades a inauguración

Arriban a la Arena Guadalajara los directivos de Grupo Avalanz y para abrir las puertas a este recinto, en compañía de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo

