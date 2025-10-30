Así reaccionó Rosalía tras probar platillos mexicanos en CDMX

Rosalía se encuentra de visita en la Ciudad de México para promocionar su próximo lanzamiento musical, "LUX", y durante su estancia aprovechó para disfrutar de la gastronomía mexicana, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

La cantante catalana compartió una transmisión en vivo en la que mostró su primera experiencia al probar algunos platillos típicos, entre ellos el pozole, las enfrijoladas, las flautas y el agua de horchata.

“Primera vez que como pozole, chicos. Huele bien. Pica, es traicionero, pica, pero está muy bueno. Me gusta, me sorprende que tenga lechuga, está muy bueno, me ha gustado, me ha encantado”, dijo entre risas mientras degustaba el plato.

Sobre las flautas, comentó que estaban “muy ricas”, y sobre las enfrijoladas aseguró que le “encantaron”.

Sus reacciones rápidamente se viralizaron, generando orgullo entre los internautas mexicanos, aunque muchos lamentaron no haber estado presentes en el restaurante.

Durante su visita, Rosalía acudió a un reconocido restaurante de comida mexicana en compañía de Latin Mafia, quienes la guiaron en la degustación del menú.

Los comensales que la reconocieron no dudaron en acercarse para saludarla y tomarse fotos, gesto al que la artista accedió con amabilidad y sonrisas.

En cuanto a su nueva producción, "LUX", Rosalía explicó que el disco “está inspirado en mujeres santas, en el misticismo femenino, en santas de alrededor del mundo”, y que pasó un año entero trabajando únicamente en las letras.

“Nos tomó mucho trabajo; es un trabajo también de equipo”, añadió.

De acuerdo con la información compartida por la propia artista en redes sociales, "LUX" estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 7 de noviembre.

El álbum ya cuenta con un primer sencillo titulado "Berghain", en colaboración con Björk y Yves Tumor, donde Rosalía sorprende interpretando ópera en alemán.

