Avenged Sevenfold posponen concierto en México para 2026

M. Shadows sufrió una lesión de cuerdas lo que impidió que la gira se llevara a cabo durante este año. Sin embargo, la banda dio un nuevo anuncio en redes

La agrupación Avenged Sevenfold anunció que pospuso su gira por Latinoamérica para 2026, luego de que su vocalista M. Shadows sufriera una lesión en las cuerdas vocales.

Luego de pasar más de una década sin presentar algún concierto en México, el cantante sufrió un hematoma en las cuerdas vocales por lo que decidieron suspender las próximas presentaciones. Sin embargo, los integrantes prometieron volver "más fuertes que nunca".

A través de redes sociales, la banda anunció las nuevas fechas para reanudar su gira en 2026.

Afirmaron que para su concierto en México, serán acompañados por las agrupaciones A day to Remember, Scars On Broadway y Mr Bungle


