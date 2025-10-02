Avenged Sevenfold posponen concierto en México para 2026

La agrupación Avenged Sevenfold anunció que pospuso su gira por Latinoamérica para 2026, luego de que su vocalista M. Shadows sufriera una lesión en las cuerdas vocales.

Luego de pasar más de una década sin presentar algún concierto en México, el cantante sufrió un hematoma en las cuerdas vocales por lo que decidieron suspender las próximas presentaciones. Sin embargo, los integrantes prometieron volver "más fuertes que nunca".

A través de redes sociales, la banda anunció las nuevas fechas para reanudar su gira en 2026.

Latin America — We are thrilled to announce our new dates for January and February 2026. We can’t wait to return early next year to play these shows for you. Thank you for all of your patience and understanding.



Due to demand in Chile and Mexico, we have moved into larger… pic.twitter.com/OsAMfVXbDV — Avenged Sevenfold (@TheOfficialA7X) October 2, 2025

Afirmaron que para su concierto en México, serán acompañados por las agrupaciones A day to Remember, Scars On Broadway y Mr Bungle

Comentarios