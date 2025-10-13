Benedict Cumberbatch es premiado en el Festival de Cine de Sitges

Este lunes, el actor británico Benedict Cumberbatch fue galardonado con el premio Máquina del Tiempo del Festival de Cine Fantástico de Sitges en España.

"Da lo mismo si son películas francesas —explicó—, una de Hollywood, una serie de televisión o una pieza para la radio; lo que importa es hacer buen arte", dijo.

Benedict Cumberbatch recibe en #Sitges2025 el Premio Màquina del Temps.



© mundoCine | Jesús Casas (@jesuscasas55) pic.twitter.com/s4qUZ9mpUU — mundoCine (@mundoCineES) October 13, 2025

Durante el festival, el intérprete de Doctor Strange también presentó su último proyecto, "The Thing with Feathers", y durante la presentación hizo una reflexión sobre el duelo y la pérdida.

Pues en esta nueva cinta, la cual es una adaptación de la novela de Max Porter, "Grief is the Thing with Feathers", Cumberbatch encarna a un padre con dos hijos, que lucha por asimilar la inesperada muerte de su esposa, mientras nota la presencia de un enorme cuervo alrededor.

Según el actor, si uno ha vivido suficientemente, "ha experimentado la pérdida y eso es algo que hay que vivirlo, porque forma parte de la vida, aunque sea poco frecuente que la gente quiera experimentarla y hablar sobre esta cuestión".

El cuervo en el filme ayuda a su personaje a asumir lo que ha pasado y a "hacerlo vivir una realidad que debe afrontar" tras la desaparición de su esposa.

Por último, el actor también reveló que, además de ser un drama, esta nueva película tiene "terror" a quedar "encajado en un mismo género toda la vida".

Comentarios