Black Sabbath juntos por última vez: aquí los detalles

El concierto "Back to the Beginning" es un evento histórico que marca el reencuentro de la alineación original de Black Sabbath, Ozzy Osbourne (voz), Tony Iommi (guitarra), Geezer Butler (bajo) y Bill Ward (batería), por primera vez desde 2005, y está programado como el último concierto tanto de la banda como de Ozzy Osbourne.

Este espectáculo se llevará a cabo este sábado, en Villa Park, Aston, Birmingham, Reino Unido, el lugar de nacimiento de la banda y cuna del heavy metal.

Es la despedida definitiva de Black Sabbath con su formación original y el último show de Ozzy Osbourne, quien padece la enfermedad de Parkinson y ha enfrentado problemas de salud que lo llevaron a retirarse de las giras en 2023.

El nombre "Back to the Beginning" hace referencia a la formación de la banda en Birmingham en 1968 y al deseo de Ozzy de "devolver algo al lugar donde nació".

El evento es un festival de un día que incluye un set corto de Ozzy Osbourne como solista, seguido de la actuación final de Black Sabbath.

Además, cuenta con un cartel estelar de bandas y artistas invitados que rinden homenaje a los pioneros del heavy metal.

El concierto presenta una impresionante lista de bandas y un supergrupo de músicos icónicos.

Las bandas confirmadas son Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Halestorm, Lamb of God, Anthrax, Mastodon y Rival Sons.

También estarán presentes leyendas importantes como The Smashing Pumpkins, Tom Morello (Rage Against the Machine), Slash y Duff McKagan (Guns N’ Roses), David Ellefson (ex-Megadeth), Fred Durst (Limp Bizkit), Jonathan Davis (Korn), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Lzzy Hale (Halestorm), Andrew Watt, Vernon Reid (Living Colour), entre otros.

Asimismo, el espectaculo contará con un anfitrion especial. El actor y fanático del metal Jason Momoa será el presentador del evento.

Artistas como Def Leppard, Billy Idol, Korn, Dolly Parton, Cyndi Lauper y Marilyn Manson enviaron mensajes en video para rendir tributo a Sabbath y Ozzy.

El set de Black Sabbath y el set en solitario de Ozzy aún no se han detallado completamente, pero se espera que incluyan clásicos como "Paranoid", "Iron Man", "War Pigs" y otros temas emblemáticos de su carrera.

Donde ver su concierto EN VIVO

El concierto se transmite en vivo a través de un servicio de pay-per-view en el sitio oficial backtothebeginning.com por $29.99 USD, con acceso para verlo durante 48 horas después del evento (hasta el 7 de julio a las 10:00 a.m. ET).

La transmisión comienza a las 3:00 p.m. BST (10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT) con un retraso de tres horas respecto al inicio en el estadio.

Los horarios del streaming en Latinoamérica son en México: 7:30 horas; Colombia y Ecuador: 8:30 horas.

Todas las ganancias del concierto se destinan a partes iguales a tres organizaciones benéficas: Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice.

Black Sabbath, formado en 1968, es considerado el creador del heavy metal, con más de 75 millones de discos vendidos.

Este concierto marca su primera actuación completa con la alineación original desde el Ozzfest de 2005 en West Palm Beach, Florida.

Aunque la banda se retiró oficialmente tras su gira "The End" (2016-2017), la ausencia de Bill Ward dejó un sentimiento de "asunto pendiente", lo que motivó este reencuentro.

