Brandon Peniche, entre retos y éxitos, brilla en 2024

No cabe duda que el actor Brandon Peniche siempre recordará el 2024 como uno de los años más prósperos de su carrera, pues trabajó en varias telenovelas al hilo, lo que implicó enfrentar el reto de que los personajes no se parecieran entre sí.

Actualmente protagoniza "Las hijas de la señora García", en la que interpreta el personaje de Arturo Portilla, que es muy distinto al que hizo en La historia de Juana y en la telenovela Nadie como tú.

“Es un personaje diferente a lo que me han visto, por eso me gustó muchísimo. De pronto, cuando haces televisión, puedes llegar a saturar al público al estar en proyectos seguidos, pero este tipo de personajes, puedes dar una refrescada a la gente, a ti mismo y explorar otros lados".

El ser parte de varias telenovelas seguidas representa una gran satisfacción, pero también la oportunidad ideal para demostrar la capacidad actoral y la versatilidad.

Con este nuevo reto, deja claro que no le teme a personajes que lo lleven al límite, pues es ahí donde ha encontrado el motor que lo impulsa a la hora de elegir sus proyectos:

“He aprendido muchas técnicas y cosas para poder llegar ahí. Creo mucho que, en el tipo de actuación de no tener ideas, sino simplemente, que pase lo que tenga que pasar. Me concentro. Es un tema de respiración, de vibración, es como la música. Tú solo puedes empezar a acelerar tu corazón y te poner otra frecuencia y automáticamente… bueno, eso a mí me ayuda mucho. Obviamente, ya que tienes el texto y te das cuenta de la circunstancia en la que está tu personaje, te hace empezar a meterte y dejarte sentir".

A lo largo de su carrera, poco a poco ha ido cumplido metas y haciendo realidad sus sueños; sin embargo, no ha sido fácil alcanzar sus propósitos.

“Quiero seguirme preparando, porque es una carrera en la que la mayoría de la gente, el 90% de los actores, no lo hacen, van a la escuela y nunca más vuelven a tomar ni un taller, nunca más vuelven a tomar clases de actuación y eso es un error terrible”.

Hoy bien podría ser considerado el galán del momento y uno de los favoritos de la gente, pero no ha sido sencillo llegar a donde está.

“He tenido que llorar mares de lágrimas, he tenido que recibir miles de no y los sigo recibiendo, me he topado con mucha gente que no ha creído en mí. Me he topado con muchas cosas con las que, cualquier persona frágil mentalmente, podría derrumbarse y eso es lo que más trabajo me ha costado, pero sigo adelante, no me rindo y voy por más”, expresó.

